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Дом Адгура Харазия в Сухуме обстреляли неизвестные

Дом Адгура Харазия в Сухуме обстреляли неизвестные

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме обстреляли неизвестные днем 24 декабря. 24.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме обстреляли неизвестные днем 24 декабря. Видео опубликовало Абхазское телевидение. Как сообщило АТ, в доме во время обстрела находилась семья Харазия, но никто не пострадал. Неизвестный с пассажирского сидения автомобиля произвел не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова" по дому депутата Адгура Харазия в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. На месте происшествия изъята 21 гильза калибра 5.45. Повреждены ворота дома, фасад, входная дверь и окна. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.

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