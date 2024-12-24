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Дом Адгура Харазия в Сухуме обстреляли неизвестные
Дом Адгура Харазия в Сухуме обстреляли неизвестные
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме обстреляли неизвестные днем 24 декабря. 24.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-24T16:34+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме обстреляли неизвестные днем 24 декабря. Видео опубликовало Абхазское телевидение. Как сообщило АТ, в доме во время обстрела находилась семья Харазия, но никто не пострадал. Неизвестный с пассажирского сидения автомобиля произвел не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова" по дому депутата Адгура Харазия в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. На месте происшествия изъята 21 гильза калибра 5.45. Повреждены ворота дома, фасад, входная дверь и окна. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.
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абхазия, сухум, адгур харазия, происшествия
Дом Адгура Харазия в Сухуме обстреляли неизвестные
16:34 24.12.2024 (обновлено: 19:00 24.12.2024)
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме обстреляли неизвестные днем 24 декабря.
Видео опубликовало Абхазское телевидение. Как сообщило АТ, в доме во время обстрела находилась семья Харазия, но никто не пострадал.
Неизвестный с пассажирского сидения автомобиля произвел не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова" по дому депутата Адгура Харазия в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
На месте происшествия изъята 21 гильза калибра 5.45. Повреждены ворота дома, фасад, входная дверь и окна.
Проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, совершившего преступление, а также иных причастных лиц.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.