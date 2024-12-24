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Джения о Константине Коваче: удивительная персона в абхазской культуре
Джения о Константине Коваче: удивительная персона в абхазской культуре
Sputnik Абхазия
Искусствовед Эсма Джениа в эфире радио Sputnik рассказала о жизни и творчестве Заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР Константина Ковача. 24.12.2024, Sputnik Абхазия
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Джения о Константине Коваче: удивительная персона в абхазской культуре
Sputnik Абхазия
Джения о Константине Коваче: удивительная персона в абхазской культуре
24 декабря 1899 года родился композитор, этнограф, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР Константин Ковач. О судьбе музыканта, роли и значении его творчества и личности для Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала искусствовед Эсма Джениа."Это действительно удивительная персона в нашей абхазской культуре, потому что это иностранец, который глубоко проникся традициями, культурой, нравами, принял это всей душой до такой степени, что ему физически надо было переодеться в национальную одежду", – рассказала Джениа. Подробности о жизни и творчестве Константина Ковача слушайте в подкасте.
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Джения о Константине Коваче: удивительная персона в абхазской культуре
13:13 24.12.2024 (обновлено: 13:28 24.12.2024)
Искусствовед Эсма Джениа в эфире радио Sputnik рассказала о жизни и творчестве Заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР Константина Ковача.
24 декабря 1899 года родился композитор, этнограф, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР Константин Ковач. О судьбе музыканта, роли и значении его творчества и личности для Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала искусствовед Эсма Джениа.
"Это действительно удивительная персона в нашей абхазской культуре, потому что это иностранец, который глубоко проникся традициями, культурой, нравами, принял это всей душой до такой степени, что ему физически надо было переодеться в национальную одежду", – рассказала Джениа.
Подробности о жизни и творчестве Константина Ковача слушайте в подкасте
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