https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/onufrienko-ob-udarakh-po-aerodromam-i-skladam-vsu-minus-odin-f-16-1053230764.html

Онуфриенко об ударах по аэродромам и складам ВСУ: минус один F-16

Онуфриенко об ударах по аэродромам и складам ВСУ: минус один F-16

Sputnik Абхазия

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik об ударах по военным аэродромам и складам, где хранятся ударные беспилотники ВСУ. 24.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-24T10:27+0300

2024-12-24T10:27+0300

2024-12-24T10:27+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

россия

украина

спецоперация

беспилотники

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/17/1053230855_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2fbdb55784273a2a9c376a964de2daa.jpg

Онуфриенко об ударах по аэродромам и складам ВСУ Sputnik Абхазия Онуфриенко об ударах по аэродромам и складам ВСУ

Российские войска ударили по военным аэродромам и складам, где хранятся ударные беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины. На каких направлениях сейчас ведутся самые ожесточенные бои? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. "Сейчас идет разрушение инфраструктуры для базирования самолетов, прежде всего F-16, для которых требуется специфическая инфраструктура. Там другие переходники, клеммы, нормы — просто так заправить его на любом аэродроме не получится. В соответствии с разведданными о размещении части аэродромного обслуживания F-16 наносятся удары. За последние годы намного качественнее стали работать наши по аэродромам, четко отслеживается количество уничтоженных самолетов. Удары подтверждаются данными объективного контроля. У противника остается минус один F-16, из тех, которые были поставлены, порядка пяти штук накрыли. Еще есть около полутора десятков разнообразных остатков из советских запасов, но их техническое состояние отследить практически невозможно", – сказал эксперт.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, беспилотники, аудио