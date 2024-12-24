https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/romanov-ob-uchastii-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-buduschee-russkogo-mira--1053237346.html
Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"
Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"
Sputnik Абхазия
В Москве состоялся Международный молодежный форум "Будущее Русского мира", который собрал 50 делегатов из 27 стран постсоветского пространства, Европы, Азии... 24.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-24T14:30+0300
2024-12-24T14:30+0300
2024-12-24T15:11+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/18/1053241188_0:116:1231:808_1920x0_80_0_0_82b1b3e38f56b78c3a16f78619ec2f02.jpg
Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"
Sputnik Абхазия
Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"
В Москве состоялся Международный молодежный форум "Будущее Русского мира", который собрал 50 делегатов из 27 стран постсоветского пространства, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, отобранных по итогам конкурсных испытаний. Абхазию на форуме представлял участник фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие", участник группы "Память Победы 1945 года" Дмитрий Романов."Это было интересно. Наша команда, к сожалению, заняла второе место. После возвращения у меня появилась мотивация, я как будто снова разгорелся, появился огромный заряд энергии и эмоций, легкость", – рассказал Романов. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/18/1053241188_0:0:1231:923_1920x0_80_0_0_b1ceb6115ff50db3f43902f1d7f91fcc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, аудио
подкасты, абхазия, россия, аудио
В Москве состоялся Международный молодежный форум "Будущее Русского мира", который собрал 50 делегатов из 27 стран постсоветского пространства, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, отобранных по итогам конкурсных испытаний. Абхазию на форуме представлял участник фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие", участник группы "Память Победы 1945 года" Дмитрий Романов.
"Это было интересно. Наша команда, к сожалению, заняла второе место. После возвращения у меня появилась мотивация, я как будто снова разгорелся, появился огромный заряд энергии и эмоций, легкость", – рассказал Романов.