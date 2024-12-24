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Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"

Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"

Sputnik Абхазия

В Москве состоялся Международный молодежный форум "Будущее Русского мира", который собрал 50 делегатов из 27 стран постсоветского пространства, Европы, Азии... 24.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-24T14:30+0300

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Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира" Sputnik Абхазия Романов об участии в Международном молодежном форуме "Будущее Русского мира"

В Москве состоялся Международный молодежный форум "Будущее Русского мира", который собрал 50 делегатов из 27 стран постсоветского пространства, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, отобранных по итогам конкурсных испытаний. Абхазию на форуме представлял участник фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие", участник группы "Память Победы 1945 года" Дмитрий Романов."Это было интересно. Наша команда, к сожалению, заняла второе место. После возвращения у меня появилась мотивация, я как будто снова разгорелся, появился огромный заряд энергии и эмоций, легкость", – рассказал Романов. Слушайте подкаст.

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