https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/russkoe-oruzhie-tu-160m--osnova-moguschestva-dalney-aviatsii-1053241520.html

Русское оружие: Ту-160М – основа могущества Дальней авиации

Русское оружие: Ту-160М – основа могущества Дальней авиации

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 24.12.2024, Sputnik Абхазия

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Александр Хроленко, военный обозревательДальняя авиация (ДА) России 23 декабря 2024 года отметила впечатляющую дату – 110 лет со дня появления первой в мире эскадры тяжелых дальних бомбардировщиков.Самолет "Илья Муромец" стал прототипом всей тяжелой авиации на планете. Стратегическому "Белому лебедю", бомбардировщику Ту-160М нет равных в мире по основным характеристикам, спектру ракетного вооружения, и возможностям боевого применения.Дальняя авиация – стратегический резерв Верховного главнокомандующего ВС России, которым сегодня является Владимир Путин. Все "стратеги" российской ДА находятся в составе 37-й воздушной армии. Основное предназначение оперативно-стратегического объединения – нанесение термоядерных ударов по противнику с расстояния в несколько тысяч километров.Действуя в стратегической глубине, соединения и части ДА способны поражать авиационные и военно-морские базы, ракетные комплексы наземного базирования, авианосцы и другие надводные корабли, военно-промышленные и энергетические объекты, гидротехнические сооружения, административно-политические центры, командные пункты объединений противника, и другие цели. Кроме того, ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, авиационные ракетные комплексы МиГ-31И, заправщики Ил-78 – выполняют задачи разведки и боевого патрулирования. Соединения и части ДА базируются (рассредоточены) с учетом оперативно-стратегического предназначения – от Новгорода на западе до Анадыря и Уссурийска на востоке, от Тикси на севере и до Благовещенска на юге России.Летчики Дальней авиации в 2024 году успешно поражали противника неядерным высокоточным оружием в зоне СВО, безупречно выполняли задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Баренцева, Берингова, Восточно-Китайского, Желтого, Норвежского, Северного, Черного, Чукотского и Японского морей. Включая совместные патрулирования с экипажами стратегических бомбардировщиков Хун-6К Народно-освободительной армии Китая.Дальность возмездия "Белого лебедя"Продолжается модернизация и обновление крылатых "стратегов" ВКС России – Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3. На предприятиях Ростеха самолеты получают новые комплексы и системы, которые значительно повышают боевой потенциал. В качестве примера рассмотрим принятый на вооружение в 1987 году ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла – самый тяжелый боевой самолет, и крупнейший сверхзвуковой самолет в истории военной авиации. По характеристикам Ту-160 настолько обогнал время (на скорости 2 Маха), что за минувшие десятилетия его не удалось "догнать" никому из противников России."Белый лебедь" заметно превзошел американского конкурента B-1 Lancer (на вооружении с 1985 года), который уступает по скорости на 540 км/час (1460 км/час), по боевой нагрузке – на 11 тонн (34 т), а боевой радиус "американца" меньше на 1800 км (5540 км). Скорость модернизированного B-1B Lancer едва достигает 1,25 Маха, и этот самолет "не способен воевать в хорошо защищенном воздушном пространстве".Ту-160М остается главным самолетом Дальней авиации ВКС России. Основные особенности "Белого лебедя" – изменяемая геометрия крыла, многорежимность, способность совершать межконтинентальные полеты с дюжиной крылатых ракет Х-101 (Х-102) в двух бортовых отсеках. С развернутыми консолями крыла Ту-160М может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, а при сдвиге крыльев к фюзеляжу достигает сверхзвуковых скоростей.Возрождение выпуска ракетоносцев Ту-160М на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации в 2015 году стало крупнейшей программой "пробуждения" авиационного производства в современной России. Пришлось восстанавливать технологии вакуумной сварки титановых изделий, производство уникальных агрегатов планера. Первый модернизированный Ту-160М поднялся в небо в 2022 году, с обновлением 80 процентов систем и оборудования. Современные цифровые аналоги позволяют повысить надежность авиационной техники, точность применения вооружения, и расширить возможности систем контроля.Основное вооружение Ту-160М – крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в обычном и ядерном снаряжении (Х-101/102, Х-55СМ, Х-15С), а также авиационные бомбы различного калибра и предназначения (КАБ-1500, ФАБ-1000, ФАБ-750 и другие). Максимальная боевая нагрузка – 45 тонн, и все прилетит к цели с гарантированной точностью поражения.Дальняя авиация остается основной ударной силой ВКС России. В прогнозируемой Минобороны РФ ситуации прямого военного конфликта с НАТО "Белые лебеди" эффективно решат задачи поражения важных военных объектов, снижения военно-экономического потенциала, нарушения государственного и военного управления противника.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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