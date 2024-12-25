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Главную елку открыли на площади Свободы в Сухуме
Главную елку открыли на площади Свободы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Новогодняя ярмарка на площади будет работать ежедневно до 13 января. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T21:37+0300
2024-12-25T21:37+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку Абхазии открыли на площади Свободы в Сухуме. Территорию вокруг украсили праздничной иллюминацией, установили павильоны, в которых можно купить угощения и напитки, организовали кинотеатр под открытым небом. С поздравительной речью выступил глава администрации Беслан Эшба. Он пожелал всем счастливого Нового года, благополучия и исполнения всех заветных желаний и добавил, что, по традиции, первый родившийся в новом году сухумчанин получит сертификат на 100 тысяч рублей. В торжественном мероприятии приняли участие как взрослые артисты, так и дети, которые пели и исполняли танцы перед зрителями. Новогодняя ярмарка на площади Свободы будет работать до 13 января.
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абхазия, сухум, новости
Главную елку открыли на площади Свободы в Сухуме
Новогодняя ярмарка на площади будет работать ежедневно до 13 января.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку Абхазии открыли на площади Свободы в Сухуме.
Территорию вокруг украсили праздничной иллюминацией, установили павильоны, в которых можно купить угощения и напитки, организовали кинотеатр под открытым небом.
С поздравительной речью выступил глава администрации Беслан Эшба. Он пожелал всем счастливого Нового года, благополучия и исполнения всех заветных желаний и добавил, что, по традиции, первый родившийся в новом году сухумчанин получит сертификат на 100 тысяч рублей.
В торжественном мероприятии приняли участие как взрослые артисты, так и дети, которые пели и исполняли танцы перед зрителями.
Новогодняя ярмарка на площади Свободы будет работать до 13 января.