https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/glavnuyu-elku-otkryli-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-1053264865.html

Главную елку открыли на площади Свободы в Сухуме

Главную елку открыли на площади Свободы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Новогодняя ярмарка на площади будет работать ежедневно до 13 января. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку Абхазии открыли на площади Свободы в Сухуме. Территорию вокруг украсили праздничной иллюминацией, установили павильоны, в которых можно купить угощения и напитки, организовали кинотеатр под открытым небом. С поздравительной речью выступил глава администрации Беслан Эшба. Он пожелал всем счастливого Нового года, благополучия и исполнения всех заветных желаний и добавил, что, по традиции, первый родившийся в новом году сухумчанин получит сертификат на 100 тысяч рублей. В торжественном мероприятии приняли участие как взрослые артисты, так и дети, которые пели и исполняли танцы перед зрителями. Новогодняя ярмарка на площади Свободы будет работать до 13 января.

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