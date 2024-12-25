https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/mushba-rasskazala-est-li-zaderzhki-po-vyplatam-posobiy-v-abkhazii-1053251394.html

Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии

Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии

Sputnik Абхазия

Есть ли задержки по выплатам соцпособий, какое количество получателей и какие категории граждан получают выплаты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала... 25.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-25T15:29+0300

2024-12-25T15:29+0300

2024-12-25T15:29+0300

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Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии Sputnik Абхазия Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии

10 видов пособий выплачивается ведомством, они все уже профинансированы, до конца месяца выплаты поступят на карты, сказала Мушба.По информации главного специалиста отдела по пособиям Министерства соцобеспечения, 13 человек в Абхазии получают пособие как долгожители, им за 100 лет. Ежегодно количество семей, получающих пособие по многодетности, увеличивается, самая большая семья состоит из 11 детей, сказала Мушба.Подробности в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

подкасты, социальные выплаты, выплаты, министерство труда и социальной защиты рф, аудио