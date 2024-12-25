https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/mushba-rasskazala-est-li-zaderzhki-po-vyplatam-posobiy-v-abkhazii-1053251394.html
Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии
Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Есть ли задержки по выплатам соцпособий, какое количество получателей и какие категории граждан получают выплаты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала... 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T15:29+0300
2024-12-25T15:29+0300
2024-12-25T15:29+0300
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Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии
Sputnik Абхазия
Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии
10 видов пособий выплачивается ведомством, они все уже профинансированы, до конца месяца выплаты поступят на карты, сказала Мушба.По информации главного специалиста отдела по пособиям Министерства соцобеспечения, 13 человек в Абхазии получают пособие как долгожители, им за 100 лет. Ежегодно количество семей, получающих пособие по многодетности, увеличивается, самая большая семья состоит из 11 детей, сказала Мушба.Подробности в аудиофайле.
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подкасты, социальные выплаты, выплаты, министерство труда и социальной защиты рф, аудио
подкасты, социальные выплаты, выплаты, министерство труда и социальной защиты рф, аудио
Мушба рассказала, есть ли задержки по выплатам пособий в Абхазии
Есть ли задержки по выплатам соцпособий, какое количество получателей и какие категории граждан получают выплаты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист отдела по пособиям Министерства соцобеспечения Диана Мушба.
10 видов пособий выплачивается ведомством, они все уже профинансированы, до конца месяца выплаты поступят на карты, сказала Мушба.
По информации главного специалиста отдела по пособиям Министерства соцобеспечения, 13 человек в Абхазии получают пособие как долгожители, им за 100 лет. Ежегодно количество семей, получающих пособие по многодетности, увеличивается, самая большая семья состоит из 11 детей, сказала Мушба.
Подробности в аудиофайле.