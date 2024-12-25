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Освобожден населенный пункт Новый Труд в ДНР
Освобожден населенный пункт Новый Труд в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1495 человек, следует из сводки Минобороны России. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T17:58+0300
2024-12-25T17:58+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России. В течение суток ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 119 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38539 БПЛА, 590 ЗРК, 19969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29490 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/svo-shansy-novogodnego-nastupleniya-vsu-neveliki-1053246883.html
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Освобожден населенный пункт Новый Труд в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили до 1495 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
В течение суток ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК.
"Цель удара достигнута, все объекты поражены", - говорится в публикации ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.
Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 119 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38539 БПЛА, 590 ЗРК, 19969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29490 единиц специальной военной автомобильной техники.