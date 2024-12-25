https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/posrednik-baratelia-o-predvaritelnykh-itogakh-goda----1053260295.html

Посредник: Барателиа о предварительных итогах года

Посредник: Барателиа о предварительных итогах года

Sputnik Абхазия

Председатель Нацбанка Беслан Барателиа – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. В эфире радио он рассказал о том, каким выдался финансовый год для Банка... 25.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-25T17:28+0300

2024-12-25T17:28+0300

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Посредник: Барателия о предварительных итогах года Sputnik Абхазия Посредник: Барателия о предварительных итогах года

Год был неплохим, несмотря на события последних недель, который стали ухудшать картину развития банковской системы, сказал Барателиа."Наша банковская система отражает те транзакции, которые происходят как внутри страны, так и за ее пределами. Мы каждый год проводим анализ и видим, что в этом году увеличился трансграничный оборот, сумма прихода и оттока денег. Если в прошлом году сумма составляла 143 миллиарда рублей, то в этом году мы ожидаем 175 миллиардов. Это серьезное увеличение. Есть инфляционный фактор, за счет роста цен, но тем не менее существует рост", – отметил Барателиа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайл.

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