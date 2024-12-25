https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/posrednik-baratelia-o-predvaritelnykh-itogakh-goda----1053260295.html
Посредник: Барателиа о предварительных итогах года
Посредник: Барателиа о предварительных итогах года
Sputnik Абхазия
Председатель Нацбанка Беслан Барателиа – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. В эфире радио он рассказал о том, каким выдался финансовый год для Банка... 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T17:28+0300
2024-12-25T17:28+0300
2024-12-25T17:33+0300
радио
подкасты
посредник
национальный банк абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053260130_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f36e8f2b18510402554e5c25daeca564.jpg
Посредник: Барателия о предварительных итогах года
Sputnik Абхазия
Посредник: Барателия о предварительных итогах года
Год был неплохим, несмотря на события последних недель, который стали ухудшать картину развития банковской системы, сказал Барателиа."Наша банковская система отражает те транзакции, которые происходят как внутри страны, так и за ее пределами. Мы каждый год проводим анализ и видим, что в этом году увеличился трансграничный оборот, сумма прихода и оттока денег. Если в прошлом году сумма составляла 143 миллиарда рублей, то в этом году мы ожидаем 175 миллиардов. Это серьезное увеличение. Есть инфляционный фактор, за счет роста цен, но тем не менее существует рост", – отметил Барателиа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайл.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053260130_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_6cd6203a2945f9d4ceafbf589c574e27.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, посредник, национальный банк абхазии, аудио
подкасты, посредник, национальный банк абхазии, аудио
Посредник: Барателиа о предварительных итогах года
17:28 25.12.2024 (обновлено: 17:33 25.12.2024)
Председатель Нацбанка Беслан Барателиа – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. В эфире радио он рассказал о том, каким выдался финансовый год для Банка Абхазии и о чем говорят показатели.
Год был неплохим, несмотря на события последних недель, который стали ухудшать картину развития банковской системы, сказал Барателиа.
"Наша банковская система отражает те транзакции, которые происходят как внутри страны, так и за ее пределами. Мы каждый год проводим анализ и видим, что в этом году увеличился трансграничный оборот, сумма прихода и оттока денег. Если в прошлом году сумма составляла 143 миллиарда рублей, то в этом году мы ожидаем 175 миллиардов. Это серьезное увеличение. Есть инфляционный фактор, за счет роста цен, но тем не менее существует рост", – отметил Барателиа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайл.