https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/razvlekatelno-i-poznavatelno-chto-podarit-rebenku-na-novyy-god-1053239151.html

Развлекательно и познавательно: что подарить ребенку на Новый год

Развлекательно и познавательно: что подарить ребенку на Новый год

Sputnik Абхазия

До Нового года осталось совсем немного. Больше всего праздника ждут дети, для которых он связан не только с чудом, но и с получением заветных подарков. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-25T14:42+0300

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Если вы в хаосе предпраздничных отчетов, закупок и дедлайнов забыли о подарке своему чаду, Sputnik предлагает подборку вариантов.Музыкальные вечераКараоке-колонка – очень популярный подарок не только для детей, но и для взрослых. Ее можно носить с собой в гости и устраивать караоке-вечера, развлекать родителей при отключении света и спеть любимые песни всей семьей в канун Нового года.Более бюджетный вариант – губная гармошка или флейта. Возможно, это то, с чего ваш ребенок начнет проявление интереса к музыке.Для тех, у кого все естьЕсли всевозможные игрушки, куклы, машинки, кухни, инструменты уже были подарены и не раз, и вы ломаете голову, чем бы удивить ребенка, решение есть.Большую популярность набирают румбоксы. Это разновидность миниатюры кукольного домика, который можно самостоятельно собрать. У домика, как правило, нет крыши и одной или двух стен.Но не подумайте, что румбокс можно дарить только девочкам. Это подарок для тех, кто увлекается созданием и проектированием комнат.Проектор и аппарат для приготовления попкорна или сладкой ваты – все, что нужно, чтобы отвлечь детей от гаджетов и устроить киновечер. К такому подарку можно добавить парные новогодние пижамы.Для самых маленькихМалыши боя курантов, может, и не услышат, но подаркам обрадуются не меньше старших братьев и сестер.Стоянка для автомобилей или даже вертолетов, о чем еще может мечтать мальчишка. На маркетплейсах их множество и на любой бюджет.Тактильные книги – это не просто познавательно, но и способствует развитию памяти и мелкой моторики.Умный зайка – очень полезный подарок как для детей, так и для их родителей. Зайка, который заряжается от USB-кабеля, может петь песни из мультфильмов, издавать звуки животных, рассказывать сказки и убаюкивать малыша под белый шум.Книга-театр теней – отличный вариант подарка в условиях Абхазии, когда приходится часами сидеть без света и чем-то занимать ребенка.

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