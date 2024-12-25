https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/samolet-azerbaijan-airlines-poterpel-krushenie-v-kazakhstane-1053248520.html

Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане

Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане

Sputnik Абхазия

Рейс Баку – Грозный, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Самолет Azerbaijan Airlines разбился в Актау, сообщает Sputnik Казахстан.По предварительным данным, он был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана и столкнулся со стаей птиц.Возгорание на месте падения тушат 52 сотрудника МЧС и 11 единиц техники. По предварительным данным, есть выжившие.Всего на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

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