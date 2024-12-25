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Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане
Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане
Sputnik Абхазия
Рейс Баку – Грозный, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T10:42+0300
2024-12-25T10:42+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Самолет Azerbaijan Airlines разбился в Актау, сообщает Sputnik Казахстан.По предварительным данным, он был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана и столкнулся со стаей птиц.Возгорание на месте падения тушат 52 сотрудника МЧС и 11 единиц техники. По предварительным данным, есть выжившие.Всего на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане
10:42 25.12.2024 (обновлено: 13:18 25.12.2024)
Рейс Баку – Грозный, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Самолет Azerbaijan Airlines разбился в Актау, сообщает Sputnik Казахстан.
"Самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный, совершил аварийную посадку примерно в трех километрах от города Актау", – говорится в официальном сообщении компании.
По предварительным данным, он был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана и столкнулся со стаей птиц.
Возгорание на месте падения тушат 52 сотрудника МЧС и 11 единиц техники. По предварительным данным, есть выжившие.
Всего на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.