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Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии
Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии
Sputnik Абхазия
О востребованности абхазского направления среди туристов зимой, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа и... 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T10:51+0300
2024-12-25T10:51+0300
2024-12-25T10:51+0300
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Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии
В этой программе речь о том, как будет работать турсфера в новогодние праздники, насколько востребован зимой отдых в Абхазии и какие виды отдыха можно развивать в зимний период.Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, россия, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, россия, аудио
Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии
О востребованности абхазского направления среди туристов зимой, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма и эксперт в сфере туризма Майя Зухба.
В этой программе речь о том, как будет работать турсфера в новогодние праздники, насколько востребован зимой отдых в Абхазии и какие виды отдыха можно развивать в зимний период.