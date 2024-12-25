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Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии

Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии

Sputnik Абхазия

О востребованности абхазского направления среди туристов зимой, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа и... 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Зухба и Хутаба о зимнем отдыхе в Абхазии

В этой программе речь о том, как будет работать турсфера в новогодние праздники, насколько востребован зимой отдых в Абхазии и какие виды отдыха можно развивать в зимний период.Слушайте подкаст.

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