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Захарова: Абхазия — один из ближайших союзников России
Захарова: Абхазия — один из ближайших союзников России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга для... 25.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга для СМИ.Москва продолжит оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития и других областях на условиях, определенных в межгосударственных договорах, подчеркнула она.Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств, в том числе и по закону об инвестиции.
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Захарова: Абхазия — один из ближайших союзников России
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга для СМИ.
Москва продолжит оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития и других областях на условиях, определенных в межгосударственных договорах, подчеркнула она.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств, в том числе и по закону об инвестиции.
"Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с... документами (договоренностями между странами - ред.), в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее", - сказала она.