https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/zakharova-abkhaziya--odin-iz-blizhayshikh-soyuznikov-rossii-1053265130.html

Захарова: Абхазия — один из ближайших союзников России

Захарова: Абхазия — один из ближайших союзников России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга для... 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга для СМИ.Москва продолжит оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития и других областях на условиях, определенных в межгосударственных договорах, подчеркнула она.Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств, в том числе и по закону об инвестиции.

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