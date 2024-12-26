https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/kosilov-o-sprose-na-otdykh-v-abkhazii-posle-vozobnovleniya-peretoka-elektroenergii--1053266853.html
Косилов о спросе на отдых в Абхазии после возобновления перетока электроэнергии
Косилов о спросе на отдых в Абхазии после возобновления перетока электроэнергии
Sputnik Абхазия
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, как отреагировал спрос на отдых в Абхазии после... 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T13:31+0300
2024-12-26T13:31+0300
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Косилов о спросе на отдых в Абхазии после возобновления перетока электроэнергии
Sputnik Абхазия
Косилов о спросе на отдых в Абхазии после возобновления перетока электроэнергии
Косилов отметил, что когда в Абхазии начались веерные отключения, туристы были обеспокоены."Туристов это сильно потревожило. Люди стали переживать, отменять Новый год, и лето остановилось. Сейчас мы ждем информацию по февралю, когда будут приняты серьезные межгосударственные решения... Но запрета на поездку в Абхазию нет, отзыва уже отдыхающих из Абхазии тоже нет. Операторы как продавали, так и продают путевки в Абхазию, но спрос поменялся", – рассказал Сергей Косилов. Он также отметил, что Абхазии нужна мощная реклама на государственном уровне для увеличения турпотока. По его мнению, туроператоры привлекают туристов в большей степени, чем блогеры. "Нет направлений свыше, то есть государство каких-то мощных рекламных инструментов не делает. Раньше, когда в КВН были "Нарты из Абхазии", это был мощный стимул для людей, которые узнавали про Абхазию", — сказал Косилов. Еще одним положительным фактором для развития туризма он назвал запуск сухумского аэропорта.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, отдых в абхазии, аудио
Косилов о спросе на отдых в Абхазии после возобновления перетока электроэнергии
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, как отреагировал спрос на отдых в Абхазии после новостей о решении вопроса с перетоком электроэнергии.
Косилов отметил, что когда в Абхазии начались веерные отключения, туристы были обеспокоены.
"Туристов это сильно потревожило. Люди стали переживать, отменять Новый год, и лето остановилось. Сейчас мы ждем информацию по февралю, когда будут приняты серьезные межгосударственные решения... Но запрета на поездку в Абхазию нет, отзыва уже отдыхающих из Абхазии тоже нет. Операторы как продавали, так и продают путевки в Абхазию, но спрос поменялся", – рассказал Сергей Косилов.
Он также отметил, что Абхазии нужна мощная реклама на государственном уровне для увеличения турпотока. По его мнению, туроператоры привлекают туристов в большей степени, чем блогеры.
"Нет направлений свыше, то есть государство каких-то мощных рекламных инструментов не делает. Раньше, когда в КВН были "Нарты из Абхазии", это был мощный стимул для людей, которые узнавали про Абхазию", — сказал Косилов. Еще одним положительным фактором для развития туризма он назвал запуск сухумского аэропорта.