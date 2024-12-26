https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-obyavlen-iz-za-razliva-mazuta-v-chernom-more-1053275675.html
Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море
Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море
Sputnik Абхазия
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T17:30+0300
2024-12-26T17:30+0300
2024-12-26T18:01+0300
новости
россия
мчс рф
краснодарский край
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/17/1053231236_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_dede3780288cc825bac523905d6657cb.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Кубани. Зону ликвидации разлива нефтепродуктов сегодня посетил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, пока выполнено всего 15% работ, обстановка контролируемая.Куренков добавил что объявление режима ЧС федерального уровня позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, оказать необходимую финпомощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря, 17 декабря нефтепродукты стало выносить на берег. В уборке пляжей задействованы спасатели и волонтеры. Уже собрано порядка 30 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 000 тонн. К работам привлечены более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.
россия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/17/1053231236_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c82b6fff8543278bdf36735e3e7dbb57.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, мчс рф, краснодарский край
новости, россия, мчс рф, краснодарский край
Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море
17:30 26.12.2024 (обновлено: 18:01 26.12.2024)
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik.
Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МЧС Кубани.
Зону ликвидации разлива нефтепродуктов сегодня посетил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, пока выполнено всего 15% работ, обстановка контролируемая.
"Там, где обстановка наиболее сложная, трудятся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. Ни на минуту не останавливается работа патрульных служб. Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, помогают пострадавшим птицам", — сказал он.
Куренков добавил что объявление режима ЧС федерального уровня позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, оказать необходимую финпомощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря, 17 декабря нефтепродукты стало выносить на берег. В уборке пляжей задействованы спасатели и волонтеры.
Уже собрано порядка 30 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 000 тонн. К работам привлечены более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.