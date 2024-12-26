https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-obyavlen-iz-za-razliva-mazuta-v-chernom-more-1053275675.html

Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море

Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море

Sputnik Абхазия

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T17:30+0300

2024-12-26T17:30+0300

2024-12-26T18:01+0300

новости

россия

мчс рф

краснодарский край

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/17/1053231236_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_dede3780288cc825bac523905d6657cb.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Режим ЧС федерального уровня объявлен из-за разлива мазута в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Кубани. Зону ликвидации разлива нефтепродуктов сегодня посетил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, пока выполнено всего 15% работ, обстановка контролируемая.Куренков добавил что объявление режима ЧС федерального уровня позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, оказать необходимую финпомощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря, 17 декабря нефтепродукты стало выносить на берег. В уборке пляжей задействованы спасатели и волонтеры. Уже собрано порядка 30 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 000 тонн. К работам привлечены более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.

россия

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, мчс рф, краснодарский край