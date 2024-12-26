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Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом Абхазии в 2024 году
Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом Абхазии в 2024 году
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Лучшего спортсмена отбирали по количеству лайков под фотографиями. 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T10:34+0300
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Лучшим спортсменом Абхазии в 2024 стал волейболист Тимур Исмоилов, сообщает Госкомспорта.Тимур Исмоилов — мастер спорта Абхазии по волейболу, игрок команды "Апсны", которая принимает участие в Высшей лиге "Б" чемпионата России. В 2024 году стал чемпионом республики в составе команды из Гагры, признан лучшим нападающим чемпионата.
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Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом Абхазии в 2024 году
10:34 26.12.2024 (обновлено: 10:53 26.12.2024)
Лучшего спортсмена отбирали по количеству лайков под фотографиями.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Лучшим спортсменом Абхазии в 2024 стал волейболист Тимур Исмоилов, сообщает Госкомспорта.
Голосование проходило в социальных сетях Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Болельщики выбирали фаворита из 10 спортсменов, которые достигли успехов в своих дисциплинах.
Тимур Исмоилов — мастер спорта Абхазии по волейболу, игрок команды "Апсны", которая принимает участие в Высшей лиге "Б" чемпионата России. В 2024 году стал чемпионом республики в составе команды из Гагры, признан лучшим нападающим чемпионата.