https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/timur-ismoilov-priznan-luchshim-sportsmenom-abkhazii-v-2024-godu-1053266142.html

Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом Абхазии в 2024 году

Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

Лучшего спортсмена отбирали по количеству лайков под фотографиями. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T10:34+0300

2024-12-26T10:34+0300

2024-12-26T10:53+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1a/1053265943_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_306cedb8df2c04800ba1d71329ae96ed.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Лучшим спортсменом Абхазии в 2024 стал волейболист Тимур Исмоилов, сообщает Госкомспорта.Тимур Исмоилов — мастер спорта Абхазии по волейболу, игрок команды "Апсны", которая принимает участие в Высшей лиге "Б" чемпионата России. В 2024 году стал чемпионом республики в составе команды из Гагры, признан лучшим нападающим чемпионата.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости