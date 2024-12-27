https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/chernomorenergo-i-minenergetiki-ne-soglasovyvali-raboty-na-perepadnoy-ges-2--1053286502.html
"Черноморэнерго" и Минэнергетики не согласовывали работы на перепадной ГЭС-2
"Черноморэнерго" и Минэнергетики не согласовывали работы на перепадной ГЭС-2
Sputnik Абхазия
В четверг в соцсетях появилась информация о начале несанкционированных ремонтных работ на перепадной ГЭС-2. 27.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-27T10:45+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Восстановительные работы на перепадной ГЭС-2 в Галском районе не были согласованы с "Черноморэнерго", сообщил журналистам гендиректор предприятия Тимур Джинджолия. По его словам, вторая, третья и четвертая ГЭС находятся на балансе "Черноморэнерго", объекты были разграблены в послевоенные годы и не работают уже много лет. Сегодня будет принято решение по этому вопросу, добавил гендиректор предприятия. Потенциал выработки электроэнергии перепадной ГЭС-2 в случае ее восстановления — порядка 100-120 миллионов кВт⋅ч, отметил Джинджолия. "Сейчас российский гуманитарный переток суммарно составляет 327 миллионов кВт⋅ч, потенциал перепадной ГЭС-2 — третья часть от него", — добавил он. По его словам, на восстановление одной перепадной ГЭС ориентировочно требуется 3-3,5 миллиарда рублей.И.о. министра энергетики Джансух Нанба сообщил, что ведомство также не было оповещено о проведении работ на перепадной ГЭС-2. По его словам, объект находится в собственности государства. Ранее на нем для поддержания системы комплекса ИнгурГЭС проводила работы компания Левана Мебония, они были согласованы с "Черноморэнерго" и Минэнергетики, уточнил Нанба. На работы, о которых стало известно в четверг, ведомство не давало разрешения. Оценку этому дадут правоохранительные органы, добавил и.о. главы ведомства. Объекты генерации электроэнергии свыше пяти мегаватт, согласно абхазскому законодательству, не могут быть приватизированы, даже если они не функционируют, отметил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вопросы передачи в аренду таких объектов согласовываются с Парламентом Абхазии. Перепадные ГЭС в Галском районе находятся на балансе "Черноморэнерго" и частным лицам ни в какой форме не передавались, уточнил Нанба. "И.о. премьер-министра было дано поручение министру внутренних дел разобраться и доложить о ситуации. Мной было дано поручение директору "Черноморэнерго" разобраться, доложить и приостановить незаконную деятельность (на перепадной ГЭС-2 - прим.), что и было сделано", — сказал и.о. главы Минэнергетики.Пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что ведомство вынесло предупреждение о прекращении всех проводимых работ на перепадной ГЭС-2 в Галском районе. По приказу и.о. министра Роберта Киут, 26 декабря сотрудники ОВД по Галскому району осмотрели территорию объекта и вынесли предупреждение. 27 декабря проведена повторная проверка — работы не ведутся, спецтехника вывезена.
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абхазия, галский район, черноморэнерго, мвд абхазии
абхазия, галский район, черноморэнерго, мвд абхазии
"Черноморэнерго" и Минэнергетики не согласовывали работы на перепадной ГЭС-2
10:45 27.12.2024 (обновлено: 13:50 27.12.2024)
В четверг в соцсетях появилась информация о начале несанкционированных ремонтных работ на перепадной ГЭС-2.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Восстановительные работы на перепадной ГЭС-2 в Галском районе не были согласованы с "Черноморэнерго", сообщил журналистам гендиректор предприятия Тимур Джинджолия.
По его словам, вторая, третья и четвертая ГЭС находятся на балансе "Черноморэнерго", объекты были разграблены в послевоенные годы и не работают уже много лет.
"По поводу ремонта перепадной ГЭС три фирмы заявились, подали документы для составления договоров. Они находятся на рассмотрении в Министерстве энергетики, и они будут рассматриваться в установленном законом порядке. То, что работы были начаты без уведомления, мы считаем, что это неправильно", — заявил Джинджолия.
Сегодня будет принято решение по этому вопросу, добавил гендиректор предприятия.
Потенциал выработки электроэнергии перепадной ГЭС-2 в случае ее восстановления — порядка 100-120 миллионов кВт⋅ч, отметил Джинджолия.
"Сейчас российский гуманитарный переток суммарно составляет 327 миллионов кВт⋅ч, потенциал перепадной ГЭС-2 — третья часть от него", — добавил он.
По его словам, на восстановление одной перепадной ГЭС ориентировочно требуется 3-3,5 миллиарда рублей.
И.о. министра энергетики Джансух Нанба сообщил, что ведомство также не было оповещено о проведении работ на перепадной ГЭС-2.
По его словам, объект находится в собственности государства. Ранее на нем для поддержания системы комплекса ИнгурГЭС проводила работы компания Левана Мебония, они были согласованы с "Черноморэнерго" и Минэнергетики, уточнил Нанба.
На работы, о которых стало известно в четверг, ведомство не давало разрешения. Оценку этому дадут правоохранительные органы, добавил и.о. главы ведомства.
"Сам факт неправомерных действий на государственном объекте — это абсолютно очевидная вещь", — отметил Нанба.
Объекты генерации электроэнергии свыше пяти мегаватт, согласно абхазскому законодательству, не могут быть приватизированы, даже если они не функционируют, отметил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вопросы передачи в аренду таких объектов согласовываются с Парламентом Абхазии. Перепадные ГЭС в Галском районе находятся на балансе "Черноморэнерго" и частным лицам ни в какой форме не передавались, уточнил Нанба.
"И.о. премьер-министра было дано поручение министру внутренних дел разобраться и доложить о ситуации. Мной было дано поручение директору "Черноморэнерго" разобраться, доложить и приостановить незаконную деятельность (на перепадной ГЭС-2 - прим.), что и было сделано", — сказал и.о. главы Минэнергетики.
Пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что ведомство вынесло предупреждение о прекращении всех проводимых работ на перепадной ГЭС-2 в Галском районе.
По приказу и.о. министра Роберта Киут, 26 декабря сотрудники ОВД по Галскому району осмотрели территорию объекта и вынесли предупреждение.
27 декабря проведена повторная проверка — работы не ведутся, спецтехника вывезена.