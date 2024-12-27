https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/chernomorenergo-i-minenergetiki-ne-soglasovyvali-raboty-na-perepadnoy-ges-2--1053286502.html

"Черноморэнерго" и Минэнергетики не согласовывали работы на перепадной ГЭС-2

"Черноморэнерго" и Минэнергетики не согласовывали работы на перепадной ГЭС-2

Sputnik Абхазия

В четверг в соцсетях появилась информация о начале несанкционированных ремонтных работ на перепадной ГЭС-2. 27.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-27T10:45+0300

2024-12-27T10:45+0300

2024-12-27T13:50+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

галский район

черноморэнерго

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/16/1031502401_0:45:1501:889_1920x0_80_0_0_5a2dddc0eeff4d863b6803b6e486e48a.jpg

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Восстановительные работы на перепадной ГЭС-2 в Галском районе не были согласованы с "Черноморэнерго", сообщил журналистам гендиректор предприятия Тимур Джинджолия. По его словам, вторая, третья и четвертая ГЭС находятся на балансе "Черноморэнерго", объекты были разграблены в послевоенные годы и не работают уже много лет. Сегодня будет принято решение по этому вопросу, добавил гендиректор предприятия. Потенциал выработки электроэнергии перепадной ГЭС-2 в случае ее восстановления — порядка 100-120 миллионов кВт⋅ч, отметил Джинджолия. "Сейчас российский гуманитарный переток суммарно составляет 327 миллионов кВт⋅ч, потенциал перепадной ГЭС-2 — третья часть от него", — добавил он. По его словам, на восстановление одной перепадной ГЭС ориентировочно требуется 3-3,5 миллиарда рублей.И.о. министра энергетики Джансух Нанба сообщил, что ведомство также не было оповещено о проведении работ на перепадной ГЭС-2. По его словам, объект находится в собственности государства. Ранее на нем для поддержания системы комплекса ИнгурГЭС проводила работы компания Левана Мебония, они были согласованы с "Черноморэнерго" и Минэнергетики, уточнил Нанба. На работы, о которых стало известно в четверг, ведомство не давало разрешения. Оценку этому дадут правоохранительные органы, добавил и.о. главы ведомства. Объекты генерации электроэнергии свыше пяти мегаватт, согласно абхазскому законодательству, не могут быть приватизированы, даже если они не функционируют, отметил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вопросы передачи в аренду таких объектов согласовываются с Парламентом Абхазии. Перепадные ГЭС в Галском районе находятся на балансе "Черноморэнерго" и частным лицам ни в какой форме не передавались, уточнил Нанба. "И.о. премьер-министра было дано поручение министру внутренних дел разобраться и доложить о ситуации. Мной было дано поручение директору "Черноморэнерго" разобраться, доложить и приостановить незаконную деятельность (на перепадной ГЭС-2 - прим.), что и было сделано", — сказал и.о. главы Минэнергетики.Пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что ведомство вынесло предупреждение о прекращении всех проводимых работ на перепадной ГЭС-2 в Галском районе. По приказу и.о. министра Роберта Киут, 26 декабря сотрудники ОВД по Галскому району осмотрели территорию объекта и вынесли предупреждение. 27 декабря проведена повторная проверка — работы не ведутся, спецтехника вывезена.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район, черноморэнерго, мвд абхазии