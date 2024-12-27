https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/glavnyy-chetverg-agrba-ob-itogakh-goda-dlya-gagrskogo-rayona-1053272181.html
Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района
Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, каким стал 2024 год для района. 27.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-27T10:24+0300
2024-12-27T10:24+0300
2024-12-27T10:25+0300
радио
подкасты
абхазия
главный четверг
гагра
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1a/1053272889_0:37:3067:1762_1920x0_80_0_0_0fdbaba2d5d28927a81ee465fcd7be95.jpg
Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района
2024 год для Гагрского района стал благотворным, отметил Агрба. "Подводя предварительные итоги года, можно сказать, что те планы, которые мы ставили, практически мы их сумели достичь. Работа шла плодотворно во всех отраслях экономики, во всех сферах жизнедеятельности города, активно развивался бизнес. Курортный сезон был очень успешный. Мы это видим сейчас при формировании бюджета на 2025 год", – отметил Агрба. Слушайте подкаст.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1a/1053272889_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_4bc702eb351b6d84efd160d38e17c931.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, главный четверг, гагра, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гагра, аудио
Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района
10:24 27.12.2024 (обновлено: 10:25 27.12.2024)
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, каким стал 2024 год для района.
2024 год для Гагрского района стал благотворным, отметил Агрба.
"Подводя предварительные итоги года, можно сказать, что те планы, которые мы ставили, практически мы их сумели достичь. Работа шла плодотворно во всех отраслях экономики, во всех сферах жизнедеятельности города, активно развивался бизнес. Курортный сезон был очень успешный. Мы это видим сейчас при формировании бюджета на 2025 год", – отметил Агрба.