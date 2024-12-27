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Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района

Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, каким стал 2024 год для района. 27.12.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Агрба об итогах года для Гагрского района

2024 год для Гагрского района стал благотворным, отметил Агрба. "Подводя предварительные итоги года, можно сказать, что те планы, которые мы ставили, практически мы их сумели достичь. Работа шла плодотворно во всех отраслях экономики, во всех сферах жизнедеятельности города, активно развивался бизнес. Курортный сезон был очень успешный. Мы это видим сейчас при формировании бюджета на 2025 год", – отметил Агрба. Слушайте подкаст.

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