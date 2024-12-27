Ресурсный центр Россотрудничества открылся в Гале

"Работа этого центра будет сфокусирована на изучении русского языка, также здесь будут проводиться различные культурно-образовательные мероприятия. Надеемся, что центр станет настоящим местом притяжения для молодежи Галского района. Уверен, что весьма востребованным будет и библиотечный фонд этого центра", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.