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Ресурсный центр Россотрудничества открылся в Гале
Ресурсный центр Россотрудничества открылся в Гале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Ресурсный центр Россотрудничества открылся на базе Галской средней школы №1. 27.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Ресурсный центр Россотрудничества открылся на базе Галской средней школы №1. Первый центр в Абхазии был открыт в Сухуме. Проект реализован по инициативе Россотрудничества при поддержке администрации Галского района и Минпроса республики.
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абхазия, гал, образование, россотрудничество в абхазии
абхазия, гал, образование, россотрудничество в абхазии
Ресурсный центр Россотрудничества открылся в Гале
17:30 27.12.2024 (обновлено: 19:23 27.12.2024)
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Ресурсный центр Россотрудничества открылся на базе Галской средней школы №1.
"Работа этого центра будет сфокусирована на изучении русского языка, также здесь будут проводиться различные культурно-образовательные мероприятия. Надеемся, что центр станет настоящим местом притяжения для молодежи Галского района. Уверен, что весьма востребованным будет и библиотечный фонд этого центра", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
Первый центр в Абхазии был открыт в Сухуме.
Проект реализован по инициативе Россотрудничества при поддержке администрации Галского района и Минпроса республики.