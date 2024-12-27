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Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщила ФСБ. 27.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщила ФСБ. Террористы купили машину и газовые баллоны, начали готовить бомбу, чтобы взорвать отдел милиции. При попытке задержания они оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
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россия, москва, фсб, теракты
россия, москва, фсб, теракты
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве
12:50 27.12.2024 (обновлено: 15:12 27.12.2024)
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщила ФСБ.
Террористы купили машину и газовые баллоны, начали готовить бомбу, чтобы взорвать отдел милиции.
При попытке задержания они оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.