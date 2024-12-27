https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/rossiyskie-spetssluzhby-predotvratili-terakt-v-moskve--1053286751.html

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщила ФСБ. 27.12.2024, Sputnik Абхазия

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россия

москва

фсб

теракты

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство", сообщила ФСБ. Террористы купили машину и газовые баллоны, начали готовить бомбу, чтобы взорвать отдел милиции. При попытке задержания они оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

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россия, москва, фсб, теракты