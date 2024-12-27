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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-ivanovka-i-zagryzovo-1053287890.html
Российские военные освободили населенные пункты Ивановка и Загрызово
Российские военные освободили населенные пункты Ивановка и Загрызово
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Ивановка на Лиманском и Загрызово на Купянском направлениях, сообщило Минобороны... 27.12.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Ивановка на Лиманском и Загрызово на Купянском направлениях, сообщило Минобороны России. Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские военные освободили населенные пункты Ивановка и Загрызово

15:30 27.12.2024 (обновлено: 15:57 27.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Ивановка на Лиманском и Загрызово на Купянском направлениях, сообщило Минобороны России.
Недельная сводка Минобороны России:
С 21 по 27 декабря Вооруженными силами России нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
️Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29584 единицы специальной военной автомобильной техники.
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