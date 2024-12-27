https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/takie-obstoyatelstva-argun-i-kortua-o-rabote-krizisnogo-tsentra-dlya-detey-v-abkhazii--1053273837.html
Такие обстоятельства: Аргун и Кортуа о работе Кризисного центра для детей в Абхазии
Такие обстоятельства: Аргун и Кортуа о работе Кризисного центра для детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Председатель общественной организации "Панорама" Кама Аргун и психолог организации Элана Кортуа в интервью радио Sputnik рассказали о работе Кризисного центра. 27.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-27T12:35+0300
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Такие обстоятельства: Аргун и Кортуа о работе Кризисного центра для детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Аргун и Кортуа о работе Кризисного центра для детей в Абхазии
С апреля 2024 года в Абхазии работает Кризисный центр семейного типа временного пребывания. Председатель общественной организации "Панорама" Кама Аргун и психолог организации Элана Кортуа рассказали, как их подопечные будут встречать Новый год. "Воспитатели выразили желание забрать маленьких детей по домам. Взрослые дети встретят Новый год с родственниками. Всем хочется отметить праздник в кругу семьи. Это пока на уровне идеи, мы это обсуждаем, решение примем в ближайшие дни", – рассказала Элана Кортуа. О том, как прошли первые месяцы работы центра, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Аргун и Кортуа о работе Кризисного центра для детей в Абхазии
Председатель общественной организации "Панорама" Кама Аргун и психолог организации Элана Кортуа в интервью радио Sputnik рассказали о работе Кризисного центра.
С апреля 2024 года в Абхазии работает Кризисный центр семейного типа временного пребывания.
Председатель общественной организации "Панорама" Кама Аргун и психолог организации Элана Кортуа рассказали, как их подопечные будут встречать Новый год.
"Воспитатели выразили желание забрать маленьких детей по домам. Взрослые дети встретят Новый год с родственниками. Всем хочется отметить праздник в кругу семьи. Это пока на уровне идеи, мы это обсуждаем, решение примем в ближайшие дни", – рассказала Элана Кортуа.
О том, как прошли первые месяцы работы центра, слушайте в подкасте
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