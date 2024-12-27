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ЦИК Абхазии зарегистрировал четвертую группу по выдвижению кандидата в президенты

ЦИК Абхазии зарегистрировал четвертую группу по выдвижению кандидата в президенты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению бывшего председателя Контрольной палаты Роберта Аршба в качестве... 27.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-27T14:30+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению бывшего председателя Контрольной палаты Роберта Аршба в качестве кандидата на президентских выборах. Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля. Ранее в ЦИК были зарегистрированы три инициативные группы, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц и одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. С 1995 года работал в налоговых органах. С 1996 года — в Минфине Абхазии. С 2011 по 2013 годы был замминистра труда и социального развития. С 2013 по 2023 годы — председатель Контрольной палаты.

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