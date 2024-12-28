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Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи

Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи, который запустят в начале следующего года. 28.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-28T18:44+0300

2024-12-28T18:44+0300

2024-12-28T18:44+0300

в абхазии

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технологии

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи, который запустят в начале следующего года.Он станет важной точкой притяжения для лидеров отрасли, на его площадке будут проходить стратегические сессии с участием государств-партнеров в рамках БРИКС+ и Союзного государства.По его словам, Абхазия в сегодняшней непростой ситуации нуждается в новых прогрессивных решениях, которые обеспечат качественное будущее и высокий уровень жизни населения.Основатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба стал председателем Наблюдательного совета AVAтех в ноябре этого года. В Набсовет вошли Умар Клемлев, Ваган Арутюнян, Маргарита Симоньян, Константин Эрнст, Вера Подгузова, Никита Анисимов, Андрей Безруков и другие.Это экспертный орган, объединяющий выдающихся представителей техиндустрии, науки, образования, государственных и общественных деятелей.

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