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Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи
Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи, который запустят в начале следующего года. 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T18:44+0300
2024-12-28T18:44+0300
2024-12-28T18:44+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи, который запустят в начале следующего года.Он станет важной точкой притяжения для лидеров отрасли, на его площадке будут проходить стратегические сессии с участием государств-партнеров в рамках БРИКС+ и Союзного государства.По его словам, Абхазия в сегодняшней непростой ситуации нуждается в новых прогрессивных решениях, которые обеспечат качественное будущее и высокий уровень жизни населения.Основатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба стал председателем Наблюдательного совета AVAтех в ноябре этого года. В Набсовет вошли Умар Клемлев, Ваган Арутюнян, Маргарита Симоньян, Константин Эрнст, Вера Подгузова, Никита Анисимов, Андрей Безруков и другие.Это экспертный орган, объединяющий выдающихся представителей техиндустрии, науки, образования, государственных и общественных деятелей.
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абхазия, россия, сочи, технологии
абхазия, россия, сочи, технологии
Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Молодых ученых из Абхазии привлекут к работе технологического хаба в Сочи, который запустят в начале следующего года.
Он станет важной точкой притяжения для лидеров отрасли, на его площадке будут проходить стратегические сессии с участием государств-партнеров в рамках БРИКС+ и Союзного государства.
"Мы планируем и нашу республику (Абхазию - прим.) поддерживать, разумеется, поддерживать молодых ученых, молодых лидеров нашей страны, привлекать их к работе, проводить встречи в рамках технологического хаба", — отметил председатель Наблюдательного совета AVA Tech Инал Ардзинба.
По его словам, Абхазия в сегодняшней непростой ситуации нуждается в новых прогрессивных решениях, которые обеспечат качественное будущее и высокий уровень жизни населения.
Основатель платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба стал председателем Наблюдательного совета AVAтех в ноябре этого года. В Набсовет вошли Умар Клемлев, Ваган Арутюнян, Маргарита Симоньян, Константин Эрнст, Вера Подгузова, Никита Анисимов, Андрей Безруков и другие.
Это экспертный орган, объединяющий выдающихся представителей техиндустрии, науки, образования, государственных и общественных деятелей.