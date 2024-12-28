https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/pisatel-o-chtenii--molodezh-ne-khochet-potreblyat-kontent-bez-sovremennoy-upakovki-1053267218.html

Писатель о чтении: молодежь не хочет потреблять контент, без современной упаковки

Писатель о чтении: молодежь не хочет потреблять контент, без современной упаковки

Sputnik Абхазия

Писатель и общественный деятель Валентина Красникова в эфире радио Sputnik рассказала, как родителям прививать детям любовь к чтению. 28.12.2024, Sputnik Абхазия

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Писатель о чтении: молодежь не хочет потреблять контент, без современной упаковки Sputnik Абхазия Писатель о чтении: молодежь не хочет потреблять контент, без современной упаковки

"Что произошло с экранизацией "Мастера и Маргариты"? Конфликт поколений. Молодое поколение не хочет потреблять контент, который не упакован в современную упаковку. Например, мы сначала читали книгу, а потом кино смотрели. А они сначала кино посмотрели и поняли, что это круто. И потом пошли читать (в сравнении с кино книга понравилась меньше)", – сказала писатель. Она отметила, что восприятие современного поколения поменялось. "Почему я все время своим подписчикам говорю: ребят, прежде чем давать ребенку телефон, научите его любить читать, потому что книга не может конкурировать с приложением и мультиком. Она не такая яркая, красочная и подвижная. Поэтому научите детей читать, это так классно", – подчеркнула Красникова.

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