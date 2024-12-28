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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/prazdnik-ozhidaniya-novogodnyaya-atmosfera-v-sukhume-1053285118.html
Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме
Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме
Sputnik Абхазия
Как Сухум готовится к Новому году, смотрите в фотоленте Sputnik. 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T16:00+0300
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В столице Абхазии царит праздничная атмосфера. К Новому году площади, парки, улицы, витрины магазинов и кафе украсили световыми гирляндами и елками.Эпицентр новогоднего настроения - площадь Свободы. Здесь и главная елка, и световые иллюминаций, и фуд-корты с выпечкой и горячими напитками. По вечерам на площади проходят концерты и театральные представления для детей и взрослых.Открытие главной елки страны состоялось 25 декабря.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, новый год
фото , фото, мультимедиа, абхазия, новый год

Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме

16:00 28.12.2024
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Как Сухум готовится к Новому году, смотрите в фотоленте Sputnik.
В столице Абхазии царит праздничная атмосфера. К Новому году площади, парки, улицы, витрины магазинов и кафе украсили световыми гирляндами и елками.
Эпицентр новогоднего настроения - площадь Свободы. Здесь и главная елка, и световые иллюминаций, и фуд-корты с выпечкой и горячими напитками. По вечерам на площади проходят концерты и театральные представления для детей и взрослых.
Открытие главной елки страны состоялось 25 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухум готовится к Новому году.

Сухум готовится к Новому году. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухум готовится к Новому году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы установили главную елку страны.

На площади Свободы установили главную елку страны. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы установили главную елку страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогодним настроением можно проникнуться даже в общественном транспорте. Водители троллейбусов украсили своих железных "коней".

Новогодним настроением можно проникнуться даже в общественном транспорте. Водители троллейбусов украсили своих железных &quot;коней&quot;. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогодним настроением можно проникнуться даже в общественном транспорте. Водители троллейбусов украсили своих железных "коней".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее настроение буквально повсюду - и в магазинах, и в кафе, и на набережной.

Новогоднее настроение буквально повсюду - и в магазинах, и в кафе, и на набережной. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее настроение буквально повсюду - и в магазинах, и в кафе, и на набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предприниматели украшают свои витрины хвоей и гирляндами.

Предприниматели украшают свои витрины хвоей и гирляндами. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предприниматели украшают свои витрины хвоей и гирляндами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы у главной елки по вечерам столичная администрация проводит концерты для взрослых и детей.

На площади Свободы у главной елки по вечерам столичная администрация проводит концерты для взрослых и детей. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Свободы у главной елки по вечерам столичная администрация проводит концерты для взрослых и детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парки и скверы столицы украшены новогодней иллюминацией.

Парки и скверы столицы украшены новогодней иллюминацией. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парки и скверы столицы украшены новогодней иллюминацией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году главный тренд украшения елок - красные шары и банты.

В этом году главный тренд украшения елок - красные шары и банты. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году главный тренд украшения елок - красные шары и банты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничное настроение создают и сами жители столицы. Многие украшают балконы и веранды новогодней иллюминацией.

Праздничное настроение создают и сами жители столицы. Многие украшают балконы и веранды новогодней иллюминацией. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничное настроение создают и сами жители столицы. Многие украшают балконы и веранды новогодней иллюминацией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За праздничным настроением жители столицы отправляются на главную площадь.

За праздничным настроением жители столицы отправляются на главную площадь. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За праздничным настроением жители столицы отправляются на главную площадь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, Сухум и его жители готовы к встречи с новым 2025-м годом.

Словом, Сухум и его жители готовы к встречи с новым 2025-м годом. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, Сухум и его жители готовы к встречи с новым 2025-м годом.

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