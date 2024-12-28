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Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме
Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме
Sputnik Абхазия
Как Сухум готовится к Новому году, смотрите в фотоленте Sputnik. 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T16:00+0300
2024-12-28T16:00+0300
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В столице Абхазии царит праздничная атмосфера. К Новому году площади, парки, улицы, витрины магазинов и кафе украсили световыми гирляндами и елками.Эпицентр новогоднего настроения - площадь Свободы. Здесь и главная елка, и световые иллюминаций, и фуд-корты с выпечкой и горячими напитками. По вечерам на площади проходят концерты и театральные представления для детей и взрослых.Открытие главной елки страны состоялось 25 декабря.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, новый год
фото , фото, мультимедиа, абхазия, новый год
Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме
Как Сухум готовится к Новому году, смотрите в фотоленте Sputnik.
В столице Абхазии царит праздничная атмосфера. К Новому году площади, парки, улицы, витрины магазинов и кафе украсили световыми гирляндами и елками.
Эпицентр новогоднего настроения - площадь Свободы. Здесь и главная елка, и световые иллюминаций, и фуд-корты с выпечкой и горячими напитками. По вечерам на площади проходят концерты и театральные представления для детей и взрослых.
Открытие главной елки страны состоялось 25 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум готовится к Новому году.
Сухум готовится к Новому году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На площади Свободы установили главную елку страны.
На площади Свободы установили главную елку страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новогодним настроением можно проникнуться даже в общественном транспорте. Водители троллейбусов украсили своих железных "коней".
Новогодним настроением можно проникнуться даже в общественном транспорте. Водители троллейбусов украсили своих железных "коней".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новогоднее настроение буквально повсюду - и в магазинах, и в кафе, и на набережной.
Новогоднее настроение буквально повсюду - и в магазинах, и в кафе, и на набережной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Предприниматели украшают свои витрины хвоей и гирляндами.
Предприниматели украшают свои витрины хвоей и гирляндами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На площади Свободы у главной елки по вечерам столичная администрация проводит концерты для взрослых и детей.
На площади Свободы у главной елки по вечерам столичная администрация проводит концерты для взрослых и детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парки и скверы столицы украшены новогодней иллюминацией.
Парки и скверы столицы украшены новогодней иллюминацией.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году главный тренд украшения елок - красные шары и банты.
В этом году главный тренд украшения елок - красные шары и банты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное настроение создают и сами жители столицы. Многие украшают балконы и веранды новогодней иллюминацией.
Праздничное настроение создают и сами жители столицы. Многие украшают балконы и веранды новогодней иллюминацией.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За праздничным настроением жители столицы отправляются на главную площадь.
За праздничным настроением жители столицы отправляются на главную площадь.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Словом, Сухум и его жители готовы к встречи с новым 2025-м годом.
Словом, Сухум и его жители готовы к встречи с новым 2025-м годом.