https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/prazdnik-ozhidaniya-novogodnyaya-atmosfera-v-sukhume-1053285118.html

Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме

Праздник ожидания: новогодняя атмосфера в Сухуме

Sputnik Абхазия

Как Сухум готовится к Новому году, смотрите в фотоленте Sputnik. 28.12.2024, Sputnik Абхазия

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В столице Абхазии царит праздничная атмосфера. К Новому году площади, парки, улицы, витрины магазинов и кафе украсили световыми гирляндами и елками.Эпицентр новогоднего настроения - площадь Свободы. Здесь и главная елка, и световые иллюминаций, и фуд-корты с выпечкой и горячими напитками. По вечерам на площади проходят концерты и театральные представления для детей и взрослых.Открытие главной елки страны состоялось 25 декабря.

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