https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sovokupnaya-pribyl-bankovskoy-sistemy-abkhazii-v-etom-godu-budet-okolo-300-millionov-rubley-1053301214.html

Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в этом году будет около 300 миллионов рублей

Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в этом году будет около 300 миллионов рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в 2024 году составит около 300 миллионов рублей, сообщил радио Sputnik глава Банка... 28.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-28T09:00+0300

2024-12-28T09:00+0300

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в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в 2024 году составит около 300 миллионов рублей, сообщил радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. По его словам, в 2023 году эта цифра достигала 250 миллионов рублей. Трансграничный оборот денег в банковской системе Абхазии составит более 175 миллиардов рублей, по предварительным расчетам, сообщил глава Банка Абхазии. Это на 30 миллиардов больше, чем годом ранее, реальный рост заметен даже при вычете инфляции.

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