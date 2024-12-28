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https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sovokupnaya-pribyl-bankovskoy-sistemy-abkhazii-v-etom-godu-budet-okolo-300-millionov-rubley-1053301214.html
Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в этом году будет около 300 миллионов рублей
Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в этом году будет около 300 миллионов рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в 2024 году составит около 300 миллионов рублей, сообщил радио Sputnik глава Банка... 28.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в 2024 году составит около 300 миллионов рублей, сообщил радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. По его словам, в 2023 году эта цифра достигала 250 миллионов рублей. Трансграничный оборот денег в банковской системе Абхазии составит более 175 миллиардов рублей, по предварительным расчетам, сообщил глава Банка Абхазии. Это на 30 миллиардов больше, чем годом ранее, реальный рост заметен даже при вычете инфляции.
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национальный банк абхазии, абхазия
национальный банк абхазии, абхазия

Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в этом году будет около 300 миллионов рублей

09:00 28.12.2024 (обновлено: 13:39 28.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Нацбанк Абхазии
Нацбанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Совокупная прибыль банковской системы Абхазии в 2024 году составит около 300 миллионов рублей, сообщил радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателиа.
По его словам, в 2023 году эта цифра достигала 250 миллионов рублей.
"Я думаю, по коммерческим банкам совокупная прибыль составит 175-180 миллионов рублей и около 100 миллионов прибыли Национального банка. Совокупная прибыль по системе — около 300 миллионов рублей", — отметил Барателиа.
Трансграничный оборот денег в банковской системе Абхазии составит более 175 миллиардов рублей, по предварительным расчетам, сообщил глава Банка Абхазии.
Это на 30 миллиардов больше, чем годом ранее, реальный рост заметен даже при вычете инфляции.
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