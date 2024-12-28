https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatuyu-initsiativnuyu-gruppu-po-vydvizheniyu-kandidata-v-prezidenty-1053301844.html
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Адгура Хурхумал. 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T14:20+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Адгура Хурхумал. Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля. Ранее в ЦИК были зарегистрированы четыре инициативные группы, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Адгура Хурхумал.
Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.
Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.
Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.
Ранее в ЦИК были зарегистрированы четыре инициативные группы, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.