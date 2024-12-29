https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/dopolnitelnoe-vremya-tyrkba-i-ismoilov-o-razvitii-voleybola-i-uspekhakh-kluba-apsny-1053273292.html

Дополнительное время: Тыркба и Исмоилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"

Дополнительное время: Тыркба и Исмоилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"

Sputnik Абхазия

Президент Федерации волейбола Абхазии, президент Федерации волейбольного клуба "Апсны" Аслан Тыркба и игрок клуба "Апсны", лучший спортсмен года по версии... 29.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-29T15:49+0300

2024-12-29T15:49+0300

2024-12-29T15:49+0300

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Дополнительное время: Тыркба и Исмаилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны" Sputnik Абхазия Дополнительное время: Тыркба и Исмаилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"

Волейбольный клуб "Апсны" уступил команде "Динамо-МГТУ" из Майкопа в заключительном матче пятого тура чемпионата России по волейболу Высшая лига "Б" со счетом 3:1. Игра прошла 22 декабря в Майкопе. Следующий тур пройдет в январе в Абхазии.О том, каким был год для абхазского волейбола, слушайте в подкасте.

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