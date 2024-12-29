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Дополнительное время: Тыркба и Исмоилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"
Дополнительное время: Тыркба и Исмоилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"
Sputnik Абхазия
Президент Федерации волейбола Абхазии, президент Федерации волейбольного клуба "Апсны" Аслан Тыркба и игрок клуба "Апсны", лучший спортсмен года по версии... 29.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-29T15:49+0300
2024-12-29T15:49+0300
2024-12-29T15:49+0300
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Дополнительное время: Тыркба и Исмаилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Тыркба и Исмаилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"
Волейбольный клуб "Апсны" уступил команде "Динамо-МГТУ" из Майкопа в заключительном матче пятого тура чемпионата России по волейболу Высшая лига "Б" со счетом 3:1. Игра прошла 22 декабря в Майкопе. Следующий тур пройдет в январе в Абхазии.О том, каким был год для абхазского волейбола, слушайте в подкасте.
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Дополнительное время: Тыркба и Исмоилов о развитии волейбола и успехах клуба "Апсны"
Президент Федерации волейбола Абхазии, президент Федерации волейбольного клуба "Апсны" Аслан Тыркба и игрок клуба "Апсны", лучший спортсмен года по версии болельщиков Тимур Исмоилов в эфире радио Sputnik.
Волейбольный клуб "Апсны" уступил команде "Динамо-МГТУ" из Майкопа в заключительном матче пятого тура чемпионата России по волейболу Высшая лига "Б" со счетом 3:1. Игра прошла 22 декабря в Майкопе. Следующий тур пройдет в январе в Абхазии.
О том, каким был год для абхазского волейбола, слушайте в подкасте.