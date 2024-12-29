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Гунба поздравил Гаглоева с наступающими праздниками

Гунба поздравил Гаглоева с наступающими праздниками

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба... 29.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что отношения с братской республикой для Абхазии особенно важны.

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