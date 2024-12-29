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Первая помощь детям в тяжелой ситуации: зачем Абхазии кризисный центр
Первая помощь детям в тяжелой ситуации: зачем Абхазии кризисный центр
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Кризисный центр в Сухуме был открыт в апреле 2024 года. С тех пор в нем побывали 23 ребенка, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 29.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-29T19:50+0300
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"Не все 23 ребенка долгое время там проживали. Были те, кто пробыл там несколько дней, потому что были экстренные ситуации в семьях, нужно было, чтобы какое-то определенное время ребенок был в безопасности", - рассказала председатель общественной организации “Панорама” Кама Аргун. Есть в кризисном центре дети, которые находятся там с момента его открытия, при том, что срок их пребывания обычно ограничивается полугодием. Причина в том, что в биологических семьях этих детей не созданы условия для их возвращения. "Вопрос дальнейшего определения этих детей, о том, возвращать их в биологическую семью или находить им опекунов - это компетенция органов опеки. Это первая структура в государстве, которая отвечает за интересы и права несовершеннолетних после семьи. Также есть социальная служба. Мы предоставляем детям проживание со всем необходимым, а дальнейшая их судьба определяется этими структурами”, - пояснила психолог Элана Кортуа.Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik.
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мультимедиа, видео, абхазия, новости, видео
мультимедиа, видео, абхазия, новости, видео
Первая помощь детям в тяжелой ситуации: зачем Абхазии кризисный центр
Кризисный центр в Сухуме был открыт в апреле 2024 года. С тех пор в нем побывали 23 ребенка, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
"Не все 23 ребенка долгое время там проживали. Были те, кто пробыл там несколько дней, потому что были экстренные ситуации в семьях, нужно было, чтобы какое-то определенное время ребенок был в безопасности", - рассказала председатель общественной организации “Панорама” Кама Аргун.
Есть в кризисном центре дети, которые находятся там с момента его открытия, при том, что срок их пребывания обычно ограничивается полугодием. Причина в том, что в биологических семьях этих детей не созданы условия для их возвращения.
"Вопрос дальнейшего определения этих детей, о том, возвращать их в биологическую семью или находить им опекунов - это компетенция органов опеки. Это первая структура в государстве, которая отвечает за интересы и права несовершеннолетних после семьи. Также есть социальная служба. Мы предоставляем детям проживание со всем необходимым, а дальнейшая их судьба определяется этими структурами”, - пояснила психолог Элана Кортуа.
Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik.