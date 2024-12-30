https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/avidzba-rasskazal-o-traditsiyakh-prazdnovaniya-novogo-goda-v-abkhazii--1053316757.html
Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии
Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии
Sputnik Абхазия
Как давно абхазы отмечают Новый год, какие традиции соблюдают, в интервью радио Sputnik рассказал историк Виктор Авидзба. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T12:46+0300
2024-12-30T12:46+0300
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Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии
Sputnik Абхазия
Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии
Как рассказал Авидзба, в Абхазии не так давно отмечают этот праздник. Это веяние европейской традиции пришло через русскую культуру."Встречать Новый год с 31 декабря на 1 января мы начали в советский период. Но у нас есть свой новый год, который отмечается чуть позже, в ночь с 13 на 14 января. Это связано с культом железа. В Абхазии это отмечается повсеместно", – рассказал историк. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, традиции, новый год, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, традиции, новый год, аудио
Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии
12:46 30.12.2024 (обновлено: 12:47 30.12.2024)
Как давно абхазы отмечают Новый год, какие традиции соблюдают, в интервью радио Sputnik рассказал историк Виктор Авидзба.
Как рассказал Авидзба, в Абхазии не так давно отмечают этот праздник. Это веяние европейской традиции пришло через русскую культуру.
"Встречать Новый год с 31 декабря на 1 января мы начали в советский период. Но у нас есть свой новый год, который отмечается чуть позже, в ночь с 13 на 14 января. Это связано с культом железа. В Абхазии это отмечается повсеместно", – рассказал историк.
Подробности слушайте в подкасте
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