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Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии

Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии

Sputnik Абхазия

Как давно абхазы отмечают Новый год, какие традиции соблюдают, в интервью радио Sputnik рассказал историк Виктор Авидзба. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

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Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии Sputnik Абхазия Авидзба рассказал о традициях празднования Нового года в Абхазии

Как рассказал Авидзба, в Абхазии не так давно отмечают этот праздник. Это веяние европейской традиции пришло через русскую культуру."Встречать Новый год с 31 декабря на 1 января мы начали в советский период. Но у нас есть свой новый год, который отмечается чуть позже, в ночь с 13 на 14 января. Это связано с культом железа. В Абхазии это отмечается повсеместно", – рассказал историк. Подробности слушайте в подкасте.

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