https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/khalvash-rasskazal-o-rabote-parlamenta-nad-utverzhdeniem-byudzhete-abkhazii-na-2025-god-1053320066.html
Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год
Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год
Sputnik Абхазия
Депутат Парламента Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал о параметрах бюджета Абхазии на 2025 год. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T17:07+0300
2024-12-30T17:07+0300
2024-12-30T17:07+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
бюджет
парламент
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1e/1053321019_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_890aae6cdcdc5b91fa8c647448a32f5d.jpg
Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год
Sputnik Абхазия
Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год
Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении. Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба. Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей. Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда, расходов — 13,27 миллиарда."Будем готовить поправки. Думаю, что в ближайшее время, после каникул, мы займемся рассмотрением бюджета для принятия во втором и окончательном чтении... К сожалению, не раз происходило, что мы встречали новый год без принятого закона о бюджете. Ничего из ряда вон выходящего нет. Закон предусматривает и такую ситуацию, все по параметрам бюджета 2024 года ", - сказал Халваш. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1e/1053321019_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_587548d63f8bae83e768025d4f490fd5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, бюджет, парламент, парламент абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, бюджет, парламент, парламент абхазии, аудио
Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год
Депутат Парламента Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал о параметрах бюджета Абхазии на 2025 год.
Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении. Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба. Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей. Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда, расходов — 13,27 миллиарда.
"Будем готовить поправки. Думаю, что в ближайшее время, после каникул, мы займемся рассмотрением бюджета для принятия во втором и окончательном чтении... К сожалению, не раз происходило, что мы встречали новый год без принятого закона о бюджете. Ничего из ряда вон выходящего нет. Закон предусматривает и такую ситуацию, все по параметрам бюджета 2024 года ", - сказал Халваш.