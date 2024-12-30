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Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год

Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал о параметрах бюджета Абхазии на 2025 год. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T17:07+0300

2024-12-30T17:07+0300

2024-12-30T17:07+0300

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Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год Sputnik Абхазия Халваш рассказал о работе Парламента над утверждением бюджете Абхазии на 2025 год

Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении. Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба. Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей. Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда, расходов — 13,27 миллиарда."Будем готовить поправки. Думаю, что в ближайшее время, после каникул, мы займемся рассмотрением бюджета для принятия во втором и окончательном чтении... К сожалению, не раз происходило, что мы встречали новый год без принятого закона о бюджете. Ничего из ряда вон выходящего нет. Закон предусматривает и такую ситуацию, все по параметрам бюджета 2024 года ", - сказал Халваш. Слушайте подкаст.

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