https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/vzaimnyy-interes-rybka-ob-izuchenii-pescher-abkhazii-rossiyskimi-speleologami-1053264417.html

Взаимный интерес: Рыбка об изучении пещер Абхазии российскими спелеологами

Взаимный интерес: Рыбка об изучении пещер Абхазии российскими спелеологами

Sputnik Абхазия

Российские спелеологи продолжают изучать самые глубокие пещеры мира, которые расположены в Абхазии. В 2024 году были интересные открытия, о результатах за этот... 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T10:51+0300

2024-12-30T10:51+0300

2024-12-30T11:41+0300

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Взаимный интерес: Рыбка об изучении пещер Абхазии российскими спелеологами Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Рыбка об изучении пещер Абхазии российскими спелеологами

Российские спелеологи продолжают изучать самые глубокие пещеры мира, которые расположены в Абхазии. В 2024 году были интересные открытия, о результатах за этот год и планах по изучению пещер в будущем году, как взаимодействуют абхазские и российские ученые, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Российского союза спелеологов Евгений Рыбка.Абхазия очень интересна для исследователей пещер, это самый перспективный район в мире, сказал Рыбка.Ученые проводили трассирование подземных вод пещеры "Снежная" на Бзыбском хребте, которая является в мире четвертой по глубине. Еще в советские времена проводили исследования, которые дали разные показания, что подземная вода из пещеры выходит в реку Мчищта или же в водозабор села Дурипш, рассказал спелеолог. Эксперимент же прошлого года показал, что вода выходит в Дурипше, в этом году собираются продолжить эту работу, сообщил он."Данные эти важны. Если говорить о прикладном значении, то это оценка водных запасов, потому что подземные реки, озера — это чистейшая питьевая вода. По нынешним временам просто огромное богатство, это те же самые золото и алмазы. Результаты всех этих экспериментов устанавливают объемы этой воды, куда и как она движется. В практическом применении действительно очень важная информация", – заметил Рыбка.Полная версия беседы в аудиофайле.

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