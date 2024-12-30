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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/yuridicheskuyu-kolliziyu-v-voprose-naznacheniya-zamgenprokurora-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1053324954.html
Юридическую коллизию в вопросе назначения замгенпрокурора обсудили в Парламенте Абхазии
Юридическую коллизию в вопросе назначения замгенпрокурора обсудили в Парламенте Абхазии
Sputnik Абхазия
Последнее заседание осенней сессии Парламента прошло в Сухуме в понедельник 30 декабря. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Юридическая коллизия возникла при назначении заместителя исполняющего обязанности генпрокурора Абхазии Руслана Тыркба. Вопрос обсудили на последнем заседании осенней сессии Парламента. Тыркба был назначен на должность приказом и.о.генпрокурора Дамира Квициния от 27 декабря. На заседании депутат Даут Хутаба выразил сомнения в законности решения, так как кандидатура заместителя в соответствии с законом "О прокуратуре" утверждается Парламентом. Квициния согласился с толкованием закона, но отметил, что в Конституции Абхазии прописана иная процедура — генпрокурор назначается Парламентом по представлению президента, иные прокуроры назначаются генпрокурором. По его словам, эта проблема была отражена в поправках к закону "О прокуратуре", которые в 2023 году были представлены на рассмотрение Парламента, но не были рассмотрены. Собравшиеся приняли решение обсудить вопрос в отдельном порядке. 📎 Срок полномочий генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба истек 12 декабря, исполняющим обязанности главы Генпрокуратуры стал Дамир Квициния. 26 декабря 2024 года истек срок полномочий заместителя генпрокурора Руслана Тыркба.
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абхазия, новости, парламент абхазии

Юридическую коллизию в вопросе назначения замгенпрокурора обсудили в Парламенте Абхазии

23:16 30.12.2024
© Sputnik / Акоп КущянКонституция РА
Конституция РА - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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Последнее заседание осенней сессии Парламента прошло в Сухуме в понедельник 30 декабря.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Юридическая коллизия возникла при назначении заместителя исполняющего обязанности генпрокурора Абхазии Руслана Тыркба.
Вопрос обсудили на последнем заседании осенней сессии Парламента.
Тыркба был назначен на должность приказом и.о.генпрокурора Дамира Квициния от 27 декабря. На заседании депутат Даут Хутаба выразил сомнения в законности решения, так как кандидатура заместителя в соответствии с законом "О прокуратуре" утверждается Парламентом.
Квициния согласился с толкованием закона, но отметил, что в Конституции Абхазии прописана иная процедура — генпрокурор назначается Парламентом по представлению президента, иные прокуроры назначаются генпрокурором.
"Все законы, принимающиеся на территории Республики Абхазия должны соответствовать и не должны противоречить нормам Конституции. Высшая юридическая сила означает, что в случае противоречий между законом и Конституцией, применяются нормы Конституции", — добавил Квициния.
По его словам, эта проблема была отражена в поправках к закону "О прокуратуре", которые в 2023 году были представлены на рассмотрение Парламента, но не были рассмотрены. Собравшиеся приняли решение обсудить вопрос в отдельном порядке.
📎 Срок полномочий генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба истек 12 декабря, исполняющим обязанности главы Генпрокуратуры стал Дамир Квициния.
26 декабря 2024 года истек срок полномочий заместителя генпрокурора Руслана Тыркба.
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