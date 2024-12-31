https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/god-v-fokuse-sputnik-pozhar-v-natsgaleree-festivali-i-protesty--1053220166.html

Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты

Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты

Sputnik Абхазия

Чем запомнился уходящий 2024 год, смотрите в обзорной фотоленте Sputnik Абхазия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-31T21:08+0300

2024-12-31T21:08+0300

2024-12-31T21:11+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/10/1052880037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2000a6b1f7decdd4773905ab618833c2.jpg

2024 год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда даже пугающими. В начале года республику взбудоражила новость о пожаре в Национальной картинной галерее. За одну ночь сгорел практический весь фонд Нацгалереи. Удалось сохранить всего лишь около 200 картин.Год был богат на культурные и спортивные события. В республике прошло множество фестивалей, в частности "Хибла Герзмава приглашает…".В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса.15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, фото