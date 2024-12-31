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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты
Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты
Sputnik Абхазия
Чем запомнился уходящий 2024 год, смотрите в обзорной фотоленте Sputnik Абхазия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия
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2024 год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда даже пугающими. В начале года республику взбудоражила новость о пожаре в Национальной картинной галерее. За одну ночь сгорел практический весь фонд Нацгалереи. Удалось сохранить всего лишь около 200 картин.Год был богат на культурные и спортивные события. В республике прошло множество фестивалей, в частности "Хибла Герзмава приглашает…".В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса.15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты

21:08 31.12.2024 (обновлено: 21:11 31.12.2024)
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Чем запомнился уходящий 2024 год, смотрите в обзорной фотоленте Sputnik Абхазия.
2024 год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда даже пугающими. В начале года республику взбудоражила новость о пожаре в Национальной картинной галерее. За одну ночь сгорел практический весь фонд Нацгалереи. Удалось сохранить всего лишь около 200 картин.
Год был богат на культурные и спортивные события. В республике прошло множество фестивалей, в частности "Хибла Герзмава приглашает…".
В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса.15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

2024 год начался с трагической новости – в здании Союза художников Абхазии произошел пожар. В нем сгорел практический весь фонд Национальной картинной галереи.

2024 год начался с трагической новости – в здании Союза художников Абхазии произошел пожар. В нем сгорел практический весь фонд Национальной картинной галереи. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

2024 год начался с трагической новости – в здании Союза художников Абхазии произошел пожар. В нем сгорел практический весь фонд Национальной картинной галереи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Удалось сохранить всего лишь около 200 картин. Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года.

Удалось сохранить всего лишь около 200 картин. Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года. - Sputnik Абхазия
2/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Удалось сохранить всего лишь около 200 картин. Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже через несколько дней на помощь по сохранению картин, спасенных после пожара, в Абхазию прибыли российские реставраторы.

Уже через несколько дней на помощь по сохранению картин, спасенных после пожара, в Абхазию прибыли российские реставраторы. - Sputnik Абхазия
3/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже через несколько дней на помощь по сохранению картин, спасенных после пожара, в Абхазию прибыли российские реставраторы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале в Рицинском нацпарке прошли межведомственные учения. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии.

В феврале в Рицинском нацпарке прошли межведомственные учения. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии. - Sputnik Абхазия
4/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале в Рицинском нацпарке прошли межведомственные учения. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зимой на озере Скурча тренировалась молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ.

Зимой на озере Скурча тренировалась молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Абхазия
5/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зимой на озере Скурча тренировалась молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2024 году Абхазия отметила 150-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В Абхазском драматическом театре к юбилею Гулиа поставили спектакль “Он и Она”.

В 2024 году Абхазия отметила 150-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В Абхазском драматическом театре к юбилею Гулиа поставили спектакль “Он и Она”. - Sputnik Абхазия
6/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2024 году Абхазия отметила 150-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В Абхазском драматическом театре к юбилею Гулиа поставили спектакль “Он и Она”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В уходящем году было немало спортивных событий. Одним из ярких и запомнившихся стал матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой".

В уходящем году было немало спортивных событий. Одним из ярких и запомнившихся стал матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским &quot;Динамо&quot; и &quot;Гагрой&quot;. - Sputnik Абхазия
7/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В уходящем году было немало спортивных событий. Одним из ярких и запомнившихся стал матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Насыщенным был 2024-й и на культурные события. В марте Государственный оркестр народных инструментов Хунцария выступил с отчетным концертом в Абхазской госфилармонии.

Насыщенным был 2024-й и на культурные события. В марте Государственный оркестр народных инструментов Хунцария выступил с отчетным концертом в Абхазской госфилармонии. - Sputnik Абхазия
8/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Насыщенным был 2024-й и на культурные события. В марте Государственный оркестр народных инструментов Хунцария выступил с отчетным концертом в Абхазской госфилармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале мая в селе Кутол прошли ежегодные первомайские скачки.

В начале мая в селе Кутол прошли ежегодные первомайские скачки. - Sputnik Абхазия
9/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале мая в селе Кутол прошли ежегодные первомайские скачки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные мероприятия проходили и на Дурипшском ипподроме.

Конноспортивные мероприятия проходили и на Дурипшском ипподроме. - Sputnik Абхазия
10/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные мероприятия проходили и на Дурипшском ипподроме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

9 мая на набережной Сухума состоялся военный парад и шествие Бессмертного полка, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая на набережной Сухума состоялся военный парад и шествие Бессмертного полка, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Абхазия
11/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

9 мая на набережной Сухума состоялся военный парад и шествие Бессмертного полка, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

21 мая в Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.

21 мая в Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер. - Sputnik Абхазия
12/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

21 мая в Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – вид, который много лет назад массово заселял предгорье в республике. Команда Sputnik Абхазия смогла запечатлеть редких животных.

Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – вид, который много лет назад массово заселял предгорье в республике. Команда Sputnik Абхазия смогла запечатлеть редких животных. - Sputnik Абхазия
13/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – вид, который много лет назад массово заселял предгорье в республике. Команда Sputnik Абхазия смогла запечатлеть редких животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае в Абхазии стартовал танцевальный конкурс Eytsikәashow.

В мае в Абхазии стартовал танцевальный конкурс Eytsikәashow. - Sputnik Абхазия
14/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае в Абхазии стартовал танцевальный конкурс Eytsikәashow.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В июле Сухум отметил 2508-летие.

В июле Сухум отметил 2508-летие. - Sputnik Абхазия
15/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В июле Сухум отметил 2508-летие.

© Sputnik / Марианна Кубрава

II Международный музыкальный фестиваль прошел в Пицунде с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран.

II Международный музыкальный фестиваль прошел в Пицунде с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран. - Sputnik Абхазия
16/26
© Sputnik / Марианна Кубрава

II Международный музыкальный фестиваль прошел в Пицунде с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский Молодежный театр порадовал своих зрителей премьерой спектакля “Антигона”.

Абхазский Молодежный театр порадовал своих зрителей премьерой спектакля “Антигона”. - Sputnik Абхазия
17/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский Молодежный театр порадовал своих зрителей премьерой спектакля “Антигона”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе в Сухуме прошел заплыв SwimSukhum 2024. В этом году заплыв был благотворительным — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба с острым лимфобластным лейкозом..

В августе в Сухуме прошел заплыв SwimSukhum 2024. В этом году заплыв был благотворительным — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба с острым лимфобластным лейкозом.. - Sputnik Абхазия
18/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе в Сухуме прошел заплыв SwimSukhum 2024. В этом году заплыв был благотворительным — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба с острым лимфобластным лейкозом..

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одним ярким спортивным событием стало Первенство Абхазии по плаванию среди школьников, которое прошло в Сухумском олимпийском бассейне.

Еще одним ярким спортивным событием стало Первенство Абхазии по плаванию среди школьников, которое прошло в Сухумском олимпийском бассейне. - Sputnik Абхазия
19/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одним ярким спортивным событием стало Первенство Абхазии по плаванию среди школьников, которое прошло в Сухумском олимпийском бассейне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В июле и в августе в Абхазии проходил XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". Впервые в нем принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Всего в Абхазии в рамках фестиваля состоялось пять концертов.

В июле и в августе в Абхазии проходил XXII Музыкальный фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает...&quot;. Впервые в нем принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Всего в Абхазии в рамках фестиваля состоялось пять концертов. - Sputnik Абхазия
20/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В июле и в августе в Абхазии проходил XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". Впервые в нем принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Всего в Абхазии в рамках фестиваля состоялось пять концертов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из концертов в рамках фестиваля прошел у храма в селе Бедия.

Один из концертов в рамках фестиваля прошел у храма в селе Бедия. - Sputnik Абхазия
21/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из концертов в рамках фестиваля прошел у храма в селе Бедия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В День признания независимости Абхазии в Сухуме прошел концерт. В нем принял участие известный российский исполнитель Баста.

В День признания независимости Абхазии в Сухуме прошел концерт. В нем принял участие известный российский исполнитель Баста. - Sputnik Абхазия
22/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День признания независимости Абхазии в Сухуме прошел концерт. В нем принял участие известный российский исполнитель Баста.

© Sputnik / Томас Тхайцук

26 и 27 октября 2024 года в столице Абхазии прошел первый "Сухум-Марафон". В нем приняли участие около 700 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

26 и 27 октября 2024 года в столице Абхазии прошел первый &quot;Сухум-Марафон&quot;. В нем приняли участие около 700 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. - Sputnik Абхазия
23/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

26 и 27 октября 2024 года в столице Абхазии прошел первый "Сухум-Марафон". В нем приняли участие около 700 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале ноябре прошел юбилейный “Праздник урожя” на исторической поляне "Лыхнашта" в селе Лыхны Гудаутского района.

В начале ноябре прошел юбилейный “Праздник урожя” на исторической поляне &quot;Лыхнашта&quot; в селе Лыхны Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
24/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В начале ноябре прошел юбилейный “Праздник урожя” на исторической поляне "Лыхнашта" в селе Лыхны Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ноябре в РУСДРАМе прошла премьера спектакля “Отцы и дети”.

В ноябре в РУСДРАМе прошла премьера спектакля “Отцы и дети”. - Sputnik Абхазия
25/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ноябре в РУСДРАМе прошла премьера спектакля “Отцы и дети”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса. 15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.

В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса. 15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы. - Sputnik Абхазия
26/26
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса. 15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.

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