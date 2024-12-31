Год в фокусе Sputnik: пожар в Нацгалерее, фестивали и протесты
2024 год начался с трагической новости – в здании Союза художников Абхазии произошел пожар. В нем сгорел практический весь фонд Национальной картинной галереи.
2024 год начался с трагической новости – в здании Союза художников Абхазии произошел пожар. В нем сгорел практический весь фонд Национальной картинной галереи.
Удалось сохранить всего лишь около 200 картин. Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года.
Удалось сохранить всего лишь около 200 картин. Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года.
Уже через несколько дней на помощь по сохранению картин, спасенных после пожара, в Абхазию прибыли российские реставраторы.
Уже через несколько дней на помощь по сохранению картин, спасенных после пожара, в Абхазию прибыли российские реставраторы.
В феврале в Рицинском нацпарке прошли межведомственные учения. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии.
В феврале в Рицинском нацпарке прошли межведомственные учения. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии.
Зимой на озере Скурча тренировалась молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ.
Зимой на озере Скурча тренировалась молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ.
В 2024 году Абхазия отметила 150-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В Абхазском драматическом театре к юбилею Гулиа поставили спектакль “Он и Она”.
В 2024 году Абхазия отметила 150-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В Абхазском драматическом театре к юбилею Гулиа поставили спектакль “Он и Она”.
В уходящем году было немало спортивных событий. Одним из ярких и запомнившихся стал матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой".
В уходящем году было немало спортивных событий. Одним из ярких и запомнившихся стал матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и "Гагрой".
Насыщенным был 2024-й и на культурные события. В марте Государственный оркестр народных инструментов Хунцария выступил с отчетным концертом в Абхазской госфилармонии.
Насыщенным был 2024-й и на культурные события. В марте Государственный оркестр народных инструментов Хунцария выступил с отчетным концертом в Абхазской госфилармонии.
В начале мая в селе Кутол прошли ежегодные первомайские скачки.
В начале мая в селе Кутол прошли ежегодные первомайские скачки.
Конноспортивные мероприятия проходили и на Дурипшском ипподроме.
Конноспортивные мероприятия проходили и на Дурипшском ипподроме.
9 мая на набережной Сухума состоялся военный парад и шествие Бессмертного полка, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая на набережной Сухума состоялся военный парад и шествие Бессмертного полка, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
21 мая в Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.
21 мая в Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания, по традиции на берегу зажгли большую памятную свечу (ашьамака) и ритуальный костер.
Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – вид, который много лет назад массово заселял предгорье в республике. Команда Sputnik Абхазия смогла запечатлеть редких животных.
Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – вид, который много лет назад массово заселял предгорье в республике. Команда Sputnik Абхазия смогла запечатлеть редких животных.
В мае в Абхазии стартовал танцевальный конкурс Eytsikәashow.
В мае в Абхазии стартовал танцевальный конкурс Eytsikәashow.
В июле Сухум отметил 2508-летие.
В июле Сухум отметил 2508-летие.
II Международный музыкальный фестиваль прошел в Пицунде с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран.
II Международный музыкальный фестиваль прошел в Пицунде с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран.
Абхазский Молодежный театр порадовал своих зрителей премьерой спектакля “Антигона”.
Абхазский Молодежный театр порадовал своих зрителей премьерой спектакля “Антигона”.
В августе в Сухуме прошел заплыв SwimSukhum 2024. В этом году заплыв был благотворительным — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба с острым лимфобластным лейкозом..
В августе в Сухуме прошел заплыв SwimSukhum 2024. В этом году заплыв был благотворительным — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба с острым лимфобластным лейкозом..
Еще одним ярким спортивным событием стало Первенство Абхазии по плаванию среди школьников, которое прошло в Сухумском олимпийском бассейне.
Еще одним ярким спортивным событием стало Первенство Абхазии по плаванию среди школьников, которое прошло в Сухумском олимпийском бассейне.
В июле и в августе в Абхазии проходил XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". Впервые в нем принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Всего в Абхазии в рамках фестиваля состоялось пять концертов.
В июле и в августе в Абхазии проходил XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". Впервые в нем принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Всего в Абхазии в рамках фестиваля состоялось пять концертов.
Один из концертов в рамках фестиваля прошел у храма в селе Бедия.
Один из концертов в рамках фестиваля прошел у храма в селе Бедия.
В День признания независимости Абхазии в Сухуме прошел концерт. В нем принял участие известный российский исполнитель Баста.
В День признания независимости Абхазии в Сухуме прошел концерт. В нем принял участие известный российский исполнитель Баста.
26 и 27 октября 2024 года в столице Абхазии прошел первый "Сухум-Марафон". В нем приняли участие около 700 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
26 и 27 октября 2024 года в столице Абхазии прошел первый "Сухум-Марафон". В нем приняли участие около 700 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В начале ноябре прошел юбилейный “Праздник урожя” на исторической поляне "Лыхнашта" в селе Лыхны Гудаутского района.
В начале ноябре прошел юбилейный “Праздник урожя” на исторической поляне "Лыхнашта" в селе Лыхны Гудаутского района.
В ноябре в РУСДРАМе прошла премьера спектакля “Отцы и дети”.
В ноябре в РУСДРАМе прошла премьера спектакля “Отцы и дети”.
В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса. 15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.
В конце осени республика вступила в острую фазу политического кризиса. 15 ноября у комплекса правительственных зданий началась акция протеста, которая привела к его захвату. Через несколько дней глава республики Аслан Бжания ушел в отставку. В стране были назначены досрочные президентские выборы.