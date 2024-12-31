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Китайские ученые будут изучать эпические традиции Кавказа и Нартский эпос
Китайские ученые будут изучать эпические традиции Кавказа и Нартский эпос
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Изучение эпических традиций Кавказа, в частности Нартского эпоса, станет объектом исследований китайских ученых. Об этом сообщила... 31.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Изучение эпических традиций Кавказа, в частности Нартского эпоса, станет объектом исследований китайских ученых. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук Абхазии.Президент АНА Зураб Джапуа участвовал в Международной научной конференции "Языковые и литературные обмены в рамках "Один пояс, один путь" в городе Ланьчжоу в КНР. Он выступил с научным докладом об исследовании нартского эпоса народов Кавказа.Ученому вручили аттестат приглашенного профессора Китайского Северо-Западного университета Миньзу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20161113/test-kak-xorosho-ty-znaesh-nartskij-epos-1019851910.html
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абхазия, культура, наука, китай
Китайские ученые будут изучать эпические традиции Кавказа и Нартский эпос
09:00 31.12.2024 (обновлено: 10:48 31.12.2024)
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Изучение эпических традиций Кавказа, в частности Нартского эпоса, станет объектом исследований китайских ученых. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук Абхазии.
Президент АНА Зураб Джапуа участвовал в Международной научной конференции "Языковые и литературные обмены в рамках "Один пояс, один путь" в городе Ланьчжоу в КНР. Он выступил с научным докладом об исследовании нартского эпоса народов Кавказа.
Ученому вручили аттестат приглашенного профессора Китайского Северо-Западного университета Миньзу.