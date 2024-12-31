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Обыски провели в доме Адгура Харазия
Обыски провели в доме Адгура Харазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-31T10:42+0300
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия.Назначена судебно-баллистическая экспертиза.Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазия.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.30 декабря на последнем заседании осенне-зимней сессии Парламента депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района.
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, адгур харазия, парламент абхазии
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, адгур харазия, парламент абхазии
Обыски провели в доме Адгура Харазия
10:42 31.12.2024 (обновлено: 10:44 31.12.2024)
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия.
В доме в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазия.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
30 декабря на последнем заседании осенне-зимней сессии Парламента депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района.