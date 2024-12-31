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Обыски провели в доме Адгура Харазия

Обыски провели в доме Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия.Назначена судебно-баллистическая экспертиза.Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазия.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.30 декабря на последнем заседании осенне-зимней сессии Парламента депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района.

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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, адгур харазия, парламент абхазии