https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/sotrudniki-radio-sputnik-abkhaziya-ob-interesnykh-sobytiyakh-2024-goda---1053289373.html

Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года

Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года

Sputnik Абхазия

О том, как прошел 2024 год для коллектива радио Sputnik Абхазия, чем он запомнился, какие интересные события происходили в студии и как встречают Новый год, в... 31.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-31T17:31+0300

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2024-12-31T17:31+0300

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Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года Sputnik Абхазия Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года

О том, как прошел 2024 год для коллектива радио Sputnik Абхазия, чем он запомнился, какие интересные события происходили в студии и как встречают Новый год, в эфире рассказали ведущие Белла Кварчия и Наала Мукба, звукорежиссер Александр Цямрюк, а вот певица Ирэн Кулава создала атмосферу праздника, исполнив новогоднюю песню.Слушайте в аудиофайле.

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