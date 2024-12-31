https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/sotrudniki-radio-sputnik-abkhaziya-ob-interesnykh-sobytiyakh-2024-goda---1053289373.html
Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года
Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года
Sputnik Абхазия
О том, как прошел 2024 год для коллектива радио Sputnik Абхазия, чем он запомнился, какие интересные события происходили в студии и как встречают Новый год, в... 31.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-31T17:31+0300
2024-12-31T17:31+0300
2024-12-31T17:31+0300
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Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года
Sputnik Абхазия
Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года
О том, как прошел 2024 год для коллектива радио Sputnik Абхазия, чем он запомнился, какие интересные события происходили в студии и как встречают Новый год, в эфире рассказали ведущие Белла Кварчия и Наала Мукба, звукорежиссер Александр Цямрюк, а вот певица Ирэн Кулава создала атмосферу праздника, исполнив новогоднюю песню.Слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, аудио
Сотрудники радио Sputnik Абхазия об интересных событиях 2024 года
О том, как прошел 2024 год для коллектива радио Sputnik Абхазия, чем он запомнился, какие интересные события происходили в студии и как встречают Новый год, в эфире рассказали ведущие Белла Кварчия и Наала Мукба, звукорежиссер Александр Цямрюк, а вот певица Ирэн Кулава создала атмосферу праздника, исполнив новогоднюю песню.