https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/sovet-psikhologa-kak-provesti-kanikuly-s-polzoy--vo-pervykh-obyazatelno-vsem-vyspatsya--1053317582.html

Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться

Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться

Sputnik Абхазия

Как восстановить физические и моральные силы во время новогодних праздников, как настроиться на позитив в новом году и с пользой провести время с детьми, в... 31.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-31T15:19+0300

2024-12-31T15:19+0300

2024-12-31T15:21+0300

радио

подкасты

абхазия

новый год

праздники

настроение

здоровье

досуг

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1e/1053317805_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fab88228aad4378c2bfc2b0888e41f6d.jpg

Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться Sputnik Абхазия Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться

"Новогодние каникулы – это пора волшебная, радостная, но в то же время и сложная, потому что у всех членов семьи образуется столько свободного времени, что иногда не знаешь, как его провести, чтобы интересно было всем. Это сделать сложно, и самое главное – не рассориться. Первый совет – надо всем выспаться", – сказала Хорава. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, новый год, праздники, настроение, здоровье, досуг, аудио