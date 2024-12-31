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Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться
Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться
Sputnik Абхазия
Как восстановить физические и моральные силы во время новогодних праздников, как настроиться на позитив в новом году и с пользой провести время с детьми, в... 31.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-31T15:19+0300
2024-12-31T15:19+0300
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Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться
Sputnik Абхазия
Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться
"Новогодние каникулы – это пора волшебная, радостная, но в то же время и сложная, потому что у всех членов семьи образуется столько свободного времени, что иногда не знаешь, как его провести, чтобы интересно было всем. Это сделать сложно, и самое главное – не рассориться. Первый совет – надо всем выспаться", – сказала Хорава. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, новый год, праздники, настроение, здоровье, досуг, аудио
подкасты, абхазия, новый год, праздники, настроение, здоровье, досуг, аудио
Совет психолога, как провести каникулы с пользой: во-первых, обязательно всем выспаться
15:19 31.12.2024 (обновлено: 15:21 31.12.2024)
Как восстановить физические и моральные силы во время новогодних праздников, как настроиться на позитив в новом году и с пользой провести время с детьми, в интервью радио Sputnik рассказала психолог Алиса Хорава.
"Новогодние каникулы – это пора волшебная, радостная, но в то же время и сложная, потому что у всех членов семьи образуется столько свободного времени, что иногда не знаешь, как его провести, чтобы интересно было всем. Это сделать сложно, и самое главное – не рассориться. Первый совет – надо всем выспаться", – сказала Хорава.
Подробности слушайте в подкасте.