https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatuyu-initsiativnuyu-gruppu-po-vydvizheniyu-kandidata-v-prezidenty-1053328327.html

ЦИК зарегистрировал шестую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировал шестую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния. 31.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния.Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.Ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.

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