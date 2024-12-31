https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatuyu-initsiativnuyu-gruppu-po-vydvizheniyu-kandidata-v-prezidenty-1053328327.html
ЦИК зарегистрировал шестую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
ЦИК зарегистрировал шестую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния. 31.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния.Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.Ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
ЦИК зарегистрировал шестую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты
11:09 31.12.2024 (обновлено: 11:17 31.12.2024)
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния.
Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.
Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.
Ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.
Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.