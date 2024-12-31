https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidatom-v-prezidenty-kana-kvarchiya-1053329376.html

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата Кана Кварчия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата Кана Кварчия.Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.Ранее в ЦИК были зарегистрированы шесть инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал, Беслана Квициния. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.

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