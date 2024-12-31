https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidatom-v-prezidenty-kana-kvarchiya-1053329376.html
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата Кана Кварчия. 31.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-31T13:53+0300
2024-12-31T13:53+0300
2024-12-31T13:55+0300
в абхазии
абхазия
цик абхазии
парламент абхазии
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/15/1053217931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42888a708ddcf0cb950c37da9ba4c251.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата Кана Кварчия.Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.Ранее в ЦИК были зарегистрированы шесть инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал, Беслана Квициния. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/15/1053217931_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ef55b0c0d91481f90064e05ffa2b4a16.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, цик абхазии, парламент абхазии, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, цик абхазии, парламент абхазии, выборы президента абхазии - 2025
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчия
13:53 31.12.2024 (обновлено: 13:55 31.12.2024)
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата Кана Кварчия.
Членам инициативной группы нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.
Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.
Ранее в ЦИК были зарегистрированы шесть инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал, Беслана Квициния. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.
Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.