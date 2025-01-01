https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/gvindzhiya-rasskazal-o-znachimykh-dlya--abkhazii-sobytiyakh-v-2024-godu-1053316967.html

Гвинджия рассказал о значимых для Абхазии событиях в 2024 году

Гвинджия рассказал о значимых для Абхазии событиях в 2024 году

Sputnik Абхазия

В 2024 году в Абхазии было много культурных событий, спортивных достижений, были успехи в экономике, но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в... 01.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-01T17:30+0300

2025-01-01T17:30+0300

2025-01-01T17:30+0300

радио

абхазия

политика

события

итоги

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1e/1053317345_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95bf589bb9dceeaad5b6e759dcf1624b.jpg

Гвинджия о значимых событиях в 2024 году для Абхазии Sputnik Абхазия Гвинджия о значимых событиях в 2024 году для Абхазии

В 2024 году в Абхазии было много культурных событий, спортивных достижений, были успехи в экономике, но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в эфире радио Sputnik рассказал политолог Максим Гвинджия.В 2024 году в Абхазии было немало ярких событий. Но одно из главных в экономике и инфраструктуре, по мнению политолога Максима Гвинджия, - восстановление Сухумского аэропорта."Если в прошлые годы мы говорили и строили планы о том, что когда-то он будет восстановлен, то сейчас этот проект движется вперед", - подчеркнул Гвинджия.Абхазия и Россия должны держаться вместе, считает политолог."Как сказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, Россия и Китай окружены и стоят спиной к спине, обороняясь. Вот также спиной к спине мы стоим с Россией. У нас и так крепкие отношения, но мы должны их и дальше укреплять. Исторический выбор нашего народа говорит в пользу этого - мы стратегические партнеры, мы соседи, мы родня. И в этом меняющемся мире, естественно координировать свои действия и двигаться вперед", - сказал Гвинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, события, итоги, подкасты, аудио