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Гвинджия рассказал о значимых для Абхазии событиях в 2024 году
Гвинджия рассказал о значимых для Абхазии событиях в 2024 году
Sputnik Абхазия
В 2024 году в Абхазии было много культурных событий, спортивных достижений, были успехи в экономике, но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в... 01.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-01T17:30+0300
2025-01-01T17:30+0300
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Гвинджия о значимых событиях в 2024 году для Абхазии
Sputnik Абхазия
Гвинджия о значимых событиях в 2024 году для Абхазии
В 2024 году в Абхазии было много культурных событий, спортивных достижений, были успехи в экономике, но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в эфире радио Sputnik рассказал политолог Максим Гвинджия.В 2024 году в Абхазии было немало ярких событий. Но одно из главных в экономике и инфраструктуре, по мнению политолога Максима Гвинджия, - восстановление Сухумского аэропорта."Если в прошлые годы мы говорили и строили планы о том, что когда-то он будет восстановлен, то сейчас этот проект движется вперед", - подчеркнул Гвинджия.Абхазия и Россия должны держаться вместе, считает политолог."Как сказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, Россия и Китай окружены и стоят спиной к спине, обороняясь. Вот также спиной к спине мы стоим с Россией. У нас и так крепкие отношения, но мы должны их и дальше укреплять. Исторический выбор нашего народа говорит в пользу этого - мы стратегические партнеры, мы соседи, мы родня. И в этом меняющемся мире, естественно координировать свои действия и двигаться вперед", - сказал Гвинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, политика, события, итоги, подкасты, аудио
абхазия, политика, события, итоги, подкасты, аудио
В 2024 году в Абхазии было много культурных событий, спортивных достижений, были успехи в экономике, но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в эфире радио Sputnik
рассказал политолог Максим Гвинджия.
В 2024 году в Абхазии было немало ярких событий. Но одно из главных в экономике и инфраструктуре, по мнению политолога Максима Гвинджия, - восстановление Сухумского аэропорта.
"Если в прошлые годы мы говорили и строили планы о том, что когда-то он будет восстановлен, то сейчас этот проект движется вперед", - подчеркнул Гвинджия.
Абхазия и Россия должны держаться вместе, считает политолог.
"Как сказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, Россия и Китай окружены и стоят спиной к спине, обороняясь. Вот также спиной к спине мы стоим с Россией. У нас и так крепкие отношения, но мы должны их и дальше укреплять. Исторический выбор нашего народа говорит в пользу этого - мы стратегические партнеры, мы соседи, мы родня. И в этом меняющемся мире, естественно координировать свои действия и двигаться вперед", - сказал Гвинджия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.