https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/io-prezidenta-pozdravil-narod-abkhazii-s-novym-godom-1053336443.html

И.о. президента поздравил народ Абхазии с Новым годом

И.о. президента поздравил народ Абхазии с Новым годом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Абхазия преодолеет возникающие сложности и достигнет целей, которые были заложены в смыслах национально-освободительного движения. И.о... 01.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Абхазия преодолеет возникающие сложности и достигнет целей, которые были заложены в смыслах национально-освободительного движения. И.о. президента Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Новым годом.Он напомнил, что конец года в Абхазии ознаменовался печальными событиями. Гибель депутата в стенах Парламента стала тяжелым ударом для государственности. Ноябрьский политический кризис также стал большим испытанием, но ситуацию удалось удержать в рамках Конституции и пройти еще один непростой этап становления государства, добавил ГунбаПо его словам, есть потребность в переменах, назрела необходимость общего понимания того, как должна быть устроена система государственной власти, отвечающая современному этапу развития Абхазии.Он выразил уверенность, что выборы президента в новом году состоятся в намеченный срок и пройдут в цивилизованной форме, в соответствии с нормами законодательства, этики и стандартами морали.За последние годы государство смогло в разы увеличить собственный бюджет, сообщил Гунба. Это произошло без введения дополнительных налогов для бизнеса или увеличения существующих ставок. Государству удалось осуществить немало социальных программ в области здравоохранения, сельского хозяйства и других сферах."У Абхазии есть друзья, есть союзники, близкие исторически, культурно, духовно. Именно такая связь объединяет республику с Россией. Абхазия будет укреплять эти отношения", - сказал и.о. президента. Гунба поздравил всех соотечественников, а также абхазских бойцов, участников СВО. Он поблагодарил их за подвиг и храбрость.

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