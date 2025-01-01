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МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно
МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, в МЧС не поступало обращений о серьезных происшествиях, сообщили Sputnik в пресс-службе... 01.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, в МЧС не поступало обращений о серьезных происшествиях, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.Все подразделения МЧС продолжают работать в усиленном режиме в новогодние праздники.
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абхазия, сухум, мчс абхазии
МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно
11:40 01.01.2025 (обновлено: 12:30 01.01.2025)
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, в МЧС не поступало обращений о серьезных происшествиях, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.
Все подразделения МЧС продолжают работать в усиленном режиме в новогодние праздники.