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МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно

МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, в МЧС не поступало обращений о серьезных происшествиях, сообщили Sputnik в пресс-службе... 01.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, в МЧС не поступало обращений о серьезных происшествиях, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.Все подразделения МЧС продолжают работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

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