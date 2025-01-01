https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/pervym-v-2025-godu-v-respublikanskom-roddome-rodilsya-malchik-1053339635.html
Первым в 2025 году в Республиканском роддоме родился мальчик
Первым в 2025 году в Республиканском роддоме родился мальчик
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым в 2025 году в Республиканском роддоме в Сухуме родился мальчик по фамилии Саникидзе. 01.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-01T18:50+0300
2025-01-01T18:50+0300
2025-01-01T18:52+0300
в абхазии
абхазия
дети
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014805_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f4b3171e78572675c348292af5228b17.jpg
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым в 2025 году в Республиканском роддоме в Сухуме родился мальчик по фамилии Саникидзе.Семья живет в селе Гумиста Сухумского района.Мальчик весом 2700 и ростом 50 сантиметров родился в 00:36 1 января.В Гагре, Гудауте, Ткуарчале и Очамчыре в новогоднюю ночь новорожденных не было.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014805_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fd98576dd3248ad1bc109ae5ce49cf77.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, дети
Первым в 2025 году в Республиканском роддоме родился мальчик
18:50 01.01.2025 (обновлено: 18:52 01.01.2025)
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым в 2025 году в Республиканском роддоме в Сухуме родился мальчик по фамилии Саникидзе.
Семья живет в селе Гумиста Сухумского района.
Мальчик весом 2700 и ростом 50 сантиметров родился в 00:36 1 января.
В Гагре, Гудауте, Ткуарчале и Очамчыре в новогоднюю ночь новорожденных не было.