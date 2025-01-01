https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/pervym-v-2025-godu-v-respublikanskom-roddome-rodilsya-malchik-1053339635.html

Первым в 2025 году в Республиканском роддоме родился мальчик

Первым в 2025 году в Республиканском роддоме родился мальчик

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым в 2025 году в Республиканском роддоме в Сухуме родился мальчик по фамилии Саникидзе. 01.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым в 2025 году в Республиканском роддоме в Сухуме родился мальчик по фамилии Саникидзе.Семья живет в селе Гумиста Сухумского района.Мальчик весом 2700 и ростом 50 сантиметров родился в 00:36 1 января.В Гагре, Гудауте, Ткуарчале и Очамчыре в новогоднюю ночь новорожденных не было.

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