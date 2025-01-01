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https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-novym-godom-1053337150.html
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 01.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.
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россия, владимир путин
россия, владимир путин

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

00:45 01.01.2025 (обновлено: 12:34 01.01.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента Владимира Путина
Новогоднее обращение президента Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.
Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.
Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.
Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он.
"Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.
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