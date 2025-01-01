https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-novym-godom-1053337150.html

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 01.01.2025, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.Путин отметил, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.

россия

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россия, владимир путин