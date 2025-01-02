Скончалась директор ткуарчалского Музея Боевой Славы Нанули Матуа-Тхайцук

"Для нас это невосполнимая утрата. Мы с Нанули были не только коллегами, но и соседями. Можно сказать, прожили вместе всю жизнь, я даже не представляю, как буду дальше без нее. Много лет она проработала в школе, затем в колледже. После того, как я пригласила ее на должность директора музея, она не бросила преподавательскую деятельность и продолжала преподавать абхазский язык", - поделилась она.