Скончалась директор ткуарчалского Музея Боевой Славы Нанули Матуа-Тхайцук
© Foto / Из соцсетейНанули Матуа-Тхайцук
© Foto / Из соцсетей
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Ушла из жизни директор ткуарчалского Музея Боевой славы Нанули Матуа-Тхайцук. Об этом Sputnik рассказала завотделом культуры и охраны историко-культурного наследия администрации района Рита Ажиба.
"Для нас это невосполнимая утрата. Мы с Нанули были не только коллегами, но и соседями. Можно сказать, прожили вместе всю жизнь, я даже не представляю, как буду дальше без нее. Много лет она проработала в школе, затем в колледже. После того, как я пригласила ее на должность директора музея, она не бросила преподавательскую деятельность и продолжала преподавать абхазский язык", - поделилась она.
Ажиба также добавила, что Нанули Матуа-Тхайцук была очень ответственным, добрым и порядочным человеком. Выполняя свои рабочие обязанности и любую поставленную перед ней задачу, она выкладывалась полностью, не жалея ни сил, ни времени.
Нанули Матуа-Тхайцук родилась в 1955 году. Окончила сухумский госпединститут имени Горького по специальности абхазский язык и литература и немецкий язык, долгие годы работала учителем. В 2014 году была назначена директором музея Боевой Славы города Ткуарчала.