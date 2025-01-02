https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/takie-obstoyatelstva-taniya-o-politicheskikh-itogakh-2024-goda--1053270966.html
Такие обстоятельства: Тания о политических итогах 2024 года
Такие обстоятельства: Тания о политических итогах 2024 года
Sputnik Абхазия
О том, каким был 2024 год и чего ждать от нового года, в эфире радио Sputnik говорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. 02.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-02T13:26+0300
2025-01-02T13:26+0300
2025-01-02T13:26+0300
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Такие обстоятельства: Тания об итогах 2024 года
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Тания об итогах 2024 года
Среди ключевых событий прошлого года - выборы президента России и участие Абхазии в играх БРИКС, считает Тания. "Вокруг Абхазии процессы идут очень серьезные. Мы видим, что произошло в Сирии, что происходит в целом на Ближнем Востоке. Понятно, какая идет тенденция на Украине. В США опять Трамп. И все эти процессы влияют на Абхазию. У нас тоже был внутриполитический кризис, который привел к смене власти. Но я уверен, что мы выйдем из кризисов. И будущий год, мне кажется, будет решающим в плане разделения геополитических зон влияния и стабилизации ситуации", - сказал Тания. Он выразил надежду, что народ Абхазии проявит мудрость в решении внутриполитических проблем. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, политика, в мире, итоги, новый год, мид абхазии, аудио
подкасты, абхазия, политика, в мире, итоги, новый год, мид абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Тания о политических итогах 2024 года
О том, каким был 2024 год и чего ждать от нового года, в эфире радио Sputnik говорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Среди ключевых событий прошлого года - выборы президента России и участие Абхазии в играх БРИКС, считает Тания.
"Вокруг Абхазии процессы идут очень серьезные. Мы видим, что произошло в Сирии, что происходит в целом на Ближнем Востоке. Понятно, какая идет тенденция на Украине. В США опять Трамп. И все эти процессы влияют на Абхазию. У нас тоже был внутриполитический кризис, который привел к смене власти. Но я уверен, что мы выйдем из кризисов. И будущий год, мне кажется, будет решающим в плане разделения геополитических зон влияния и стабилизации ситуации", - сказал Тания.
Он выразил надежду, что народ Абхазии проявит мудрость в решении внутриполитических проблем.
"У нас других альтернатив нет. Мы все увидели и почувствовали на себе, к чему приводит откладывание решение проблем государства. Проблемы не вылезли у нас в одну секунду. Они накапливались и откладывались годами, решали другие насущные моменты. А стратегические проблемы, в частности, с энергетикой, откладывали. И мы все увидели, к чему это привело", - сказал Тания.