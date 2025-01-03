https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/igry-briks-luchshie-sportsmeny-i-razvitie-ampar-o-sportivnykh-itogakh-2024-goda-1053352510.html

Игры БРИКС, лучшие спортсмены и развитие: Ампар о спортивных итогах 2024 года

Игры БРИКС, лучшие спортсмены и развитие: Ампар о спортивных итогах 2024 года

Sputnik Абхазия

Минувший 2024 год был насыщен спортивными событиями и это направление в Абхазии быстро развивается, сказал в эфире радио Sputnik помощник главы Госкомитета по... 03.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-03T19:39+0300

2025-01-03T19:39+0300

2025-01-03T20:39+0300

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Он подчеркнул необходимость продолжать работу по улучшению материально-технических условий в спорте, развития инфраструктуры и увеличения бюджета Госкомитета. Самым большим спортивным событием Ампар назвал участие Национальной сборной на играх БРИКС. Он поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она предоставила абхазским спортсменам возможность представлять свою страну на таком масштабном событии. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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